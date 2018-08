"No soy chavista, pero sí chófer: prefiero el carnet de la patria y no la gasolina cara"

17-08-18.-Hasta ahora no se tiene claridad sobre cuál será el precio de la gasolina subsidiada, y de la que no lo será. Solo se sabe lo que dijo Nicolás Maduro: la pagarán a precios internacionales quienes no participen en el censo de transporte

Rafael Campos se confiesa opositor "rajao" o "radical" como dicen los chavistas que se creen "más chavistas que Chávez" cuando se definen, pero "del otro lado". "Por favor no vayas a poner mi nombre real", nos dice, "porque luego me quitan el carnet".

Campos es uno de los que asegura que nunca votó por Hugo Chávez o Nicolás Maduro. "Yo siempre estuve claro" y hasta hace unos días su posición era muy firme con respecto a sacarse el carnet de la patria: "ni loco, prefiero andar a pie o irme del país".

Pero ni a pie, ni fuera del país. Campos gestionó el carnet en alguna de las plazas Bolívar del país porque el vive de hacer carreras en su vehículo particular.

"A mí nadie me va a pagar lo que va a costar la gasolina cuando yo ofrezca un servicio. Por ejemplo, si en el futuro me postulara a una empresa para hacerles transporte y yo no estuviese subsidiado, seguro que van a preferir un chófer con carnet y censado, porque no creo que van a querer pagar la gasolina por mí, a 'precios internacionales', como ya dijeron sería", señala.

"No soy chavista", dice, cuando le consultamos por qué no se había sacado aún el carnet de la patria. "Cuando comencé a dudar si gestionarlo para inscribirme en el censo de transporte, me pareció un peo, una cola, un gentío", comenta.

Confiesa que luego de que se sacó el carnet sintió un "guayabo". Como opositor al gobierno de Maduro, su círculo social, en su mayoría, está conformado por iguales.

"Les comenté que me había sacado el carnet e inmediatamente me cayeron encima. Me acusaron de chavista. La verdad es que me cayó muy mal, pero al final lo que pensé, mi consuelo, es que ellos tampoco me van a pagar la gasolina".