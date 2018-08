Con más de 140 horas sin luz se intensifica crisis eléctrica en el Zulia

16-08-18.-Desde hace ocho meses el estado Zulia sufre apagones eléctricos de cuatro a seis horas diarias, pero desde que el pasado viernes colapsara el cableado de alta tensión que atraviesa el Puente sobre el Lago de Maracaibo, se han superado las 18 horas sin luz, cumpliendo este jueves más de 140 horas sin servicio eléctrico corrido, lo cual ha intensificado la desesperación de los habitantes por las grandes pérdidas económicas.

Los municipios más afectados son Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta, Mara, algunos de la Costa Oriental del Lago (COL) y San Francisco, siendo el de mayor población y consumo.

La falta de electricidad mantiene a un 90% del sector empresarial paralizado, así como a la mayoría de la población, puesto que,sin luz no pueden abrir los negocios, no hay internet, las líneas telefónicas presentan fallas y no funcionan los puntos de venta.

De la misma forma, en los hogares la comida se descompone por falta de refrigeración y los aires acondicionados no sirven y ante las altas temperaturas de la región zuliana, optan por dormir en el techo o terrazas.

Algunos hospitales han tenido que dar de alta a la mayoría de los pacientes porque las plantas eléctricas han colapsado. Así fue el caso del hotel Maruma, ubicado en Maracaibo, que el pasado lunes tuvo que desalojar a sus huéspedes como consecuencia de la explosión de la planta generadora de electricidad que poseían para seguir ofreciendo sus servicios.

En el centro de Maracaibo, los comercios de carnes y lácteos remataron sus productos descompuestos. Con la leche cortada hacen el queso para no desperdiciarla.

"No puedo decir que voy a comprar lo que comeré en la semana. Tengo que comprar lo que voy a comer en el día y mayormente son enlatados", contó una habitante de la capital marabina.

Por su parte, el dueño del taller automotriz Simanca, en el sector Lomitas del Zulia, aseguró que han tenido que trabajar hasta tempranas horas porque pierden la luz solar y no pueden usar los bombillos o lámparas

"Por ser un taller de mecánica, hemos hecho trabajos manuales y en los que no se usen herramientas eléctricas, por eso no hemos tenido que cerrar. Por los bajones de luz hemos perdido aires acondicionados y un enfriador de agua que teníamos", contó.

Aunado a esto, el paso por el Puente Sobre el Lago "General Rafael Urdaneta", en el que transitan al menos 50.000 vehículos diarios, se encuentra restringido producto que desde el pasado lunes ocurrió una explosión e incendio en el depósito de aceites entre las pilas 21 y 25 que dañó gran parte de la capa asfáltica y obligó al cierre de esta infraestructura hasta pasado el mediodía.

Respuestas del Gobierno Nacional

Este martes durante sus declaraciones más recientes, el gobernador de la región, Omar Prieto, dijo que ya comenzaron a estabilizar el sistema eléctrico. "La estabilización comenzó desde el lunes en la noche. Empezamos a colocar los circuitos que han sido perturbados por más de 10 y 12 horas sin luz", dijo.

Sin embargo, la población reclama que el Gobierno no precisa cuando van a solucionar la situación, lo que genera más incertidumbre y desespero.

Protestas dispersas en Maracaibo

En rechazo a la grave crisis eléctrica, algunos sectores de la población han decidido salir a las calles para expresar su descontento y exigir inmediatas soluciones.

Se han registrado protestas dispersas en la ciudad de Maracaibo Foto: Teresa Luengo

Este miércoles se realizó una marcha llamada "El Zulia sale a la calle a reclamar sus derechos" que llegó hasta el Ministerio Público y estuvieron presentes la sociedad civil, el exgobernador Manuel Rosales; los exalcaldes de Maracaibo Eveling Trejo, Daniel Ponne y diputados de la Asamblea Nacional (AN).

En la Fiscalía consignaron un documento donde exigen que se investigue e informe a los zulianos sobre cuál es la inversión en el sistema eléctrico, el tiempo de ejecución de los trabajos, establecimiento de un plan de racionamiento, responsabilidad en la quema de miles de artefactos eléctricos y pago a los afectados.

También exigieron saber cuál es la situación de la estructura del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

AN pide atender crisis eléctrica

En el mes de julio, el Parlamento declaró en emergencia al estado Zulia por la crisis en sus servicios públicos.

En una sesión especial realizada en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, los diputados pidieron a las autoridades competentes dar soluciones a los problemas eléctricos e informar de forma transparente la verdadera situación que impide estabilizar la electricidad.