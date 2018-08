Trueque 'petróleo por oro': Irán continúa luchando contra el embargo

EEUU echa más sanciones al fuego económico iraní https://t.co/dNEVJdmcpg — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 8 de agosto de 2018

16 agosto 2018 - Ante las sanciones a gran escala de EEUU, Irán está buscando soluciones para mantener el comercio con otros países. Los expertos opinan que el país persa podría realizar trueques con África intercambiando productos petroleros por oro.A pesar de la presión de Estados Unidos, hay países que no temen comerciar con Irán, señala Hasan Josrowjerdi, presidente del Consejo de Cooperación Económica Irán-África."Hay países que no van a obedecer a EEUU, que están listos para comprarle petróleo a Irán. Además, los hay que están dispuestos a pagar por el petróleo en oro. Cada país puede llevar a cabo acuerdos de trueque con Irán. (…) Por supuesto, estamos más interesados en los productos que necesitamos. El oro es un medio que siempre está demandado. En diferentes lugares se usa como equivalente monetario", explicó Josrowjerdi en declaraciones a Sputnik.Según el especialista, teniendo en cuenta el hecho de que el oro puede fortalecer la moneda nacional, Irán expresó su disposición a llevar a cabo acuerdos de trueque."El oro sirve de respaldo para la moneda. (…) Por esta razón proponemos intercambiar los bienes por el oro. Ghana, Sudáfrica y otros países africanos tienen reservas de oro. Si están interesados, estamos dispuestos a intercambiar petróleo por oro", señaló Josrowjerdi.El interlocutor de la agencia observó que Irán puede intercambiar petróleo no solo por oro, sino también por mercancías que se importan normalmente a Irán. Sin embargo, el experto no reveló la lista de estos bienes "para que no surjan dificultades al respecto".Además, Josrowjerdi cree que el país persa podría desarrollar el trueque con otros territorios que no ceden ante la presión de Estados Unidos: Rusia y China. Irán está listo para pagar con el petróleo por los bienes importados de estos países.Según el analista iraní especializado en energía Seyed Saeed Mirtorabi, Irán tiene experiencia en el uso de monedas alternativas al dólar, como el euro o las divisas nacionales, para efectuar los pagos, así como experiencia de trueque."En cuanto al trueque, Irán tuvo una experiencia similar durante la guerra con Irak. Vendíamos petróleo y recibíamos bienes a cambio. Comerciábamos con los países desarrollados, por ejemplo Japón, así como con los que están en vías de desarrollo"."Los detalles de este plan dependen de los países con los que Irán comercia el petróleo, y del potencial de la venta de oro en estos países", añadió.Según el experto, todavía en la década del 2000 apareció una tendencia de uso del oro como instrumento de pago en el comercio mundial. Ahora, algunos Estados también recurren a este método y aumentan sus reservas de oro, puesto que se pierde la fiabilidad del dólar como moneda global.En cuanto al uso posterior del oro obtenido de la venta del petróleo, el experto propuso utilizar la experiencia adquirida durante las sanciones anteriores contra Teherán."Irán puede usar el oro en el mercado interior o convertirlo en una moneda con la que puede hacer compras. (…) Durante las sanciones anteriores, Irán lo usó en algunas de sus operaciones comerciales. Este oro se convertía en moneda en países como Turquía, y la moneda se importaba a Irán. Ahora esto también es posible", concluyó el experto.