Crisis eléctrica: Maracuchos duermen en las azoteas para evitar sentirse asfixiados

Credito: NAD

13-08-18.-La situación que vive Maracaibo con la electricidad se ha vuelto un caos. El cansancio, se apodera de las personas que habitan en la ciudad, pues desde el jueves nueve de agosto nadie ha podido ‘echar un ojo’.



Muchos, buscan cualquier lugar donde llegue un poco más de aire, o simplemente donde los zancudos no acaben con sí mismos. Por este motivo, los maracuchos han optado, por dormir en el frente de sus hogares y hasta en azoteas… Con sábanas, colchonetas y almohadas lo adaptan y convierten en una cama, para lograr aunque sea unas horas de descanso.



Así es como la luz del sol se convierte en el mejor despertador para quienes duermen en azoteas. Niños, adultos y ancianos buscan el mejor lugar para evitar sentirse asfixiados entre tantos cortes de electricidad, que en muchos casos, superan las 30 horas.



El malestar que genera no tener electricidad, es parecido al de una gripe o chikungunya. Dolor en las articulaciones y malestar general, son uno de los síntomas por el mal dormir.



La situación es crítica… Mientras se restablece el servicio eléctrico, niños y ancianos sufren con las altas temperaturas, pues son los más afectados ante los cortes de luz que no tienen fin.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticiaaldia.com/2018/08/doloroso-maracuchos-duermen-en-las-azoteas/)