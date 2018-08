Apagones en Maracaibo son para coger palco: las interrupciones duran de 6 a 40 horas

#ElPesebre



Corpoelec enciende y apaga a voluntad la ciudad. Los cortes y racionamientos son inhumanos y se cuentan en días. Son a toda hora, noche, madrugada, no importa. COLAPSA la red de puntos de ventas y comunicaciones. En pocas palabras, no se come ni duerme. #12Ago pic.twitter.com/0uPXcz5rUH — Lenin Danieri D (@LDanieri) 12 de agosto de 2018

13-08-18.-El ministro Motta Domínguez informó que hay dos detenidos en el Sebin por actos de sabotaje que han dejado sin servicio de energía a varias comunidades del Zulia, algunas hasta por más de 36 horasDesde el pasado jueves aún hay sectores en la ciudad de Maracaibo (Zulia) que permanecen sin energía eléctrica. Los habitantes de la zona reportan que los cortes de luz duran desde 6 horas hasta 40 horas a oscuras.Este domingo, usuarios de la red social Twitter, reportaban que la ciudad parecía un desierto. Muchos locales comerciales, que acostumbraban a abrir temprano, no subieron sus santamarías durante el resto del día, además de avenidas y calles desoladas, porque el transporte público y el tráfico vehicular eran casi nulos."Es de terror, hay personas que están desde el jueves sin electricidad. Mi cuñada tiene cuatro días sin luz. A mí se me va todos los días, ayer 12 horas", indicó Lucía González, ama de casa."Siempre se nos va la luz por seis horas como mínimo. A mi hijo –que vive en las afueras de la ciudad– le ponen la luz solo tres horas al día y, a veces, ha pasado 24 horas sin luz. Por eso tiene que venirse a mi casa porque tiene un bebé recién nacido", acotó González.El periodista Lenín Danieri, informó en su cuenta de la red social Twitter: "Corpoelec enciende y apaga a voluntad la ciudad. Los cortes y racionamientos son inhumanos y se cuentan en días. Son a toda hora, noche, madrugada, no importa. COLAPSA la red de puntos de ventas y comunicaciones. En pocas palabras, no se come ni duerme".Entre el viernes y sábado se registraron protestas en varios puntos de Maracaibo a causa de los apagones. Hasta la tarde de este domingo la ciudad se encontraba, según los vecinos, en una tensa calma.El sabotaje causa los apagonesMientras, en un comunicado de prensa, el gobierno venezolano informó hoy que dos actos de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fueron las causas de los apagones reportados en el Zulia desde el jueves.El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó en la misiva que ocurrieron dos "actos terroristas" en instalaciones eléctricas ubicadas en el puente General Rafael Urdaneta (puente de Maracaibo), el cual conecta a Maracaibo con las ciudades de la Costa Oriental del Lago.Dijo que el primer hecho fue un "cable seccionado" , lo cual ocurrió a las 7 de la noche del viernes, y casi cinco horas más tarde se produjo un incendio, supuestamente provocado, en el mismo puente.A raíz de este siniestro fue clausurado el paso vehicular por el puente el viernes. Pero desde ese mismo día en la noche y hasta hoy, el tráfico por la estructura se hace a media máquina, ya que los autos solo pueden circular por un canal."Esto ha dejado sin servicio de energía a varias comunidades del Zulia, algunas hasta por más de 36 horas (...) estamos trabajando día y noche para restituir el servicio, que manos criminales afectaron con un sabotaje y acto terrorista", expuso Motta Domínguez.Señaló también que dos personas estaban declarando ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por estos hechos, pero no dio mayores detalles al respecto.