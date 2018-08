Este es el país de América Latina donde la gasolina es más cara

6 agosto 2018 - Los precios de la gasolina en América Latina contienen las cifras irrisorias de Venezuela, la más baja del mundo, que contrastan con los altísimos valores de Uruguay, considerado el país de la región donde sale más caro llenar el tanque del auto.



Una lista publicada por el sitio especializado Global Petrol Prices, reveló las cifras del combustible por litro a nivel internacional con un estudio realizado entre el 23 de abril y el 30 de julio. El precio promedio global de la gasolina fue de 1,17 dólares americanos por litro, aunque no se midió el poder adquisitivo de cada país.



La investigación aclara que las diferencias se deben a los distintos impuestos y subsidios para la gasolina que aplica cada nación, ya que todos tienen acceso a los mismos precios del petróleo en el mercado internacional.

De Latinoamérica, Costa Rica (1,19 dólares), Aruba (1,20 dólares), Brasil (1,21 dólares), Cuba (1,24 dólares), República Dominicana (1,28 dólares), Islas Caimán (1,29 dólares), Bahamas (1,30 dólares), Granada (1,31 dólares), Chile (1,32 dólares), Belice (1,54 dólares) y Uruguay (1,79 dólares) resultaron ser las naciones donde los precios para viajar en auto están por encima de la media global.



Venezuela (0,01 dólares)



En el caso de Venezuela, el estudio revela que se han utilizado datos históricos sobre los precios de la gasolina en el país. Los mismos se actualizaron con los valores actuales de las tasas de cambio y los precios internacionales del petróleo, sin utilizar cifras oficiales.



En base a estas estimaciones, Venezuela resultó ser el país con el precio más bajo del mundo, sólo 0.01 centavo de dólar por litro.



México (1,05 dólares)



El precio de 19,46 pesos mexicanos (1,05 dólares) de las gasolinas mexicanas supera al de países como Estados Unidos, Canadá y aquella parte de América Latina que no produce el crudo, señaló una nota del diario Vanguardia.



En México operan 30 marcas de gasolineras además de Petróleos Mexicanos (Pemex), y 61 firmas de combustible se vende en 11 mil 774 estaciones de servicio.



Según cifras de Pemex, entre enero y marzo de 2018, la producción de gasolinas cayó un 38%, y las importaciones aumentaron un 17,7%, lo que se reflejó en la venta del combustible en toda la nación. No obstante, México se mantiene por debajo del precio medio global.



Argentina (1,07 dólares)



Este primer semestre en Argentina estuvo marcado por el alza del dólar (50%) y la recuperación del petróleo en el mercado internacional. Durante este período el combustible acumuló un incremento cercano al 30 %, en parte asociado a la liberación de los precios en el mercado interno, según publicó El Cronista.



No obstante, según cálculos de Global Petrol Prices los valores de la gasolina en esta nación aún permanecen por debajo del promedio global, con 29,3 pesos argentinos (1,07 dólares) por litro.



Brasil (1,20 dólares)



El precio de la gasolina en Brasil experimentó este primer semestre de 2018, una subida de un 3,37%. La decisión de Temer de equiparar los precios con el exterior, y el desmantelamiento de PetroBras han determinado el alza en uno de los productores más importantes de la región, según publicó el sitio Resumen Latinoamericano.



El estudio de Global Petrol Prices indica que hubo varios picos en el aumento desde el 14 de mayo hasta el dos de julio, aunque este último mes registró una estabilidad de 4,49 reales (1,20 dólares) por litro.



Colombia (0,81 dólares)



En junio la prensa colombiana anunció un nuevo récord histórico para el precio de la gasolina en 15 de las 18 ciudades de Colombia. El ministerio de Minas y Energía informó que a partir del 5 de junio aumentaba en 165 pesos (0,05 dólares) la cifra establecida para el galón de gasolina corriente, así publicó El Tiempo.



Este incremento se vio reflejado en el estudio de Global Petrol Price, que registró como promedio el precio de 2340 pesos colombianos (0,81 dólares) por litro de gasolina en las principales estaciones de servicio del país.



Uruguay (1,79 dólares)



El 3 de julio fue el último aumento del combustible en Uruguay con un crecimiento del 9% según publicó El Observador. Así el país se coronó con el precio más alto de Latinoamérica



Un litro de gasolina Súper ya alcanza los 55 pesos uruguayos (1,79 dólares) por litro, cifra que ha superado los números de una tabla de precios diseñada a principios de años por la Asociación Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de Uruguay.



Según calculó ANCAP en enero, la gasolina 'súper' debería haber subido un 5,9% para el semestre julio- diciembre, sin embargo hoy el litro vale 1,50 pesos (0,049 dólares) más que lo estimado.

