Persisten fallas eléctricas en zonas de la Gran Caracas

Credito: Archivo

03-08-18.-El alcalde del Municipio El Hatillo Elias Sayegh, indicó a través de su cuenta en Twitter que varios sectores de El Hatillo y el Alto Hatillo se encuentran sin servicio eléctrico desde horas de la mañana. Además, Corpoelec no ha dado respuesta para solventar la falta de luz, reseña El Universal.



Asimismo, zonas como Ruíz Pineda, Los Telares de Los Palos Grandes y Las Adjuntas sufrieron un apagón desde las 7 de la noche, aproximadamente. En Ruíz Pineda - Caricuao explotaron 4 de los transformadores ubicados en la Avenida Principal de Ruíz Pineda y funcionarios de Corpoelec asistieron al lugar en horas de la noche para solventar la falla. La luz no volvió hasta las 3 a.m.





Por otra parte, según lo reseñado por el medio TV Venezuela Noticias en su cuenta en Twitter señaló que en la Parroquia 23 de Enero de Caracas, en la zona de El Mirador pasaron más de 12 horas sin luz durante la madrugada de este viernes.