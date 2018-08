Fiscal General: Se ha abierto investigación penal por apagones en Caracas y otros estados del país

Credito: Archivo

(Caracas, 1 de agosto de 2018) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público inició una investigación penal tras los apagones suscitados este martes 31 de julio en Caracas y otros estados del país.



“Iniciamos una investigación y una vez tengamos resultados los haremos públicos. Estamos siguiendo el tema del robo de material estratégico, porque se trata de delincuentes de alta peligrosidad”, afirmó el titular de la acción penal durante su participación en el segmento “La Entrevista Meridiana” del Noticiero Venevisión.



En tal sentido, reiteró que su gestión al frente del órgano garante de la legalidad en el país ha enfocado una de sus líneas acción en la lucha contra la delincuencia organizada.



“Muchos de los delitos tienen que ver con grandes mafias que organizan secuestros, sicariatos, entre otros”, acotó.



Resaltó que las acciones penales impulsadas por su gestión han permitido atacar la corrupción dentro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela: “Aquí era algo imposible golpear a alguien vinculado a delitos como el desfalco a Pdvsa. Nosotros logramos la aprehensión de 100 gerentes de la industria. El fin último es recuperar el dinero mal habido que está en paraísos fiscales”, precisó el alto funcionario.



Refirió que el Ministerio Público ha activado todos los mecanismos dentro y fuera de su jurisdicción para hacer justicia: “Las alertas rojas que libramos a la Organización Internacional de Policía Criminal no sólo deben ser atendidas por narcotráfico, allí hay una gran falla. Lo importante es que las diligencias están hechas y corresponde actuar a los órganos auxiliares de justicia de Estados Unidos y Europa”.



Año de gestión



A casi un año de su designación como titular del Ministerio Público, informó que se ha “aumentado en 50 por ciento las acusaciones e imputaciones a personas que incurren en hechos punibles”.



Al respecto, agradeció el apoyo recibido por parte de todo el sistema de justicia venezolano: “Esta no es una lucha individual, aquí participan todos los directores de la institución, el Tribunal Supremo de Justicia y los organismos auxiliares”, recordó.



En relación con la labor de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente, destacó que en los últimos meses se han logrado 300 excarcelaciones de personas vinculadas a hechos de violencia política.



Adelantó que otros casos han sido evaluados para que se produzcan nuevas liberaciones.



Tarek William Saab afirmó mantener sus convicciones firmes, en aras del adecentamiento de Venezuela: "Hay sed de justicia, eso no implica revancha o ir al linchamiento. Queda un largo camino por recorrer; mucha gente me ha dicho que es peligroso, pero el mayor apoyo que puedo tener es del pueblo venezolano".