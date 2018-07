Aseguran que el censo de parque automotor es un paliativo para afrontar déficit de gasolina

Credito: Archivo

30-07-18.- Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, aseveró que todo el tren refinador nacional está prácticamente paralizado por falta de mantenimiento, situación que provocó que el país sea incapaz de producir gasolina, según reseña el portal El Nacional



“Ahora no hay capacidad de producir ni un litro de gasolina terminada en el país. El gobierno ha estado haciendo un truque: cambia crudo por gasolina. Venezuela es un país importador del combustible”, apuntó.



Por otro lado el ingeniero y diputado, Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), afirmó que el gobierno requiere de hasta 12 millardos de dólares para la importación de gasolina y para subsidiar su bajo precio. Aseveró que la nación no cuenta con la cifra y por tal motivo se decidió racionar el combustible.



Aseguró, que el Ejecutivo decidió paliar el déficit con un censo a través de carnet de la patria a todo parque automotor nacional, aludiendo que forman parte de “las nuevas políticas de apoyo y subsidio del transporte en general”.