Así abrieron los precios del petróleo hoy viernes

Credito: N24

27 julio 2018 - Los precios de los petróleos marcadores mantuvieron su tendencia a la recuperación con leves mejoras en sus cotizaciones, ante informes que hablan de la disposición saudita de reducir su producción para salvaguardar los precios.



El WTI, petróleo marcador y referencial para el mercado de Nueva York, subió su precio en 0,24 US$, colocando la cotización del barril en 69,63 US$.



El Brent, crudo que sirve de referencia en el mercado de Londres, vio avanzar su precio en 0,16 US$, ubicando la cotización de su barril en 75,11 US$.



El precio de la canasta de la OPEP mejoró la cotización en 0,86 US $, colocando el precio de la canasta petrolera de las 15 naciones que conforman la OPEP en los 72,87 US$. El precio de la mezcla petrolera venezolana para la semana que culminó el 20 de Julio se colocó en los 443, 46 Ys. por barril. Nuestro petróleo se cotiza en yuanes, diferente a la forma como se realiza en el mercado internacional, donde impera el US $. Al mediodía de hoy 27 de julio, el Ministerio del Petróleo informará sobre el nivel de precio promedio al que se cotizó nuestra mezcla venezolana durante esta semana. Los analistas estiman que el precio mejorará levemente respecto al precio que imperó la semana anterior.



Este comportamiento en los precios es consecuencia de la aparente decisión saudita de retomar la senda reductora de la producción, lo que implica una menor cantidad de petróleo ofertado. Esta posición supone una elevación en el precio. La adopción de esta senda supone la apertura de un espacio de enfrentamiento con el gobierno de Trump, quien ha acusado a la OPEP de maniobrar para mantener elevados los precios y ha requerido a Arabia Saudita para que eleve su producción.



Se ha conocido asimismo, que el gobierno venezolano ha entrado en negociaciones con el gobierno Chino, para solicitar un préstamo de emergencia por 5.000 millones de US$, para inyectarlos al sector petrolero, con el propósito de elevar la producción en un millón de barriles adicionales. Los expertos dudan que este nuevo volumen de producción pueda alcanzarse pues las razones de la caída de la producción nacional es polivarietal y la solución es mucho más compleja que la solicitud de un préstamo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 484 veces.

La fuente original de este documento es:

Noticias24 (http://economia.noticias24.com/noticia/113607/asi-abrieron-los-precios-del-petroleo-hoy-viernes-en-los-diferentes-mercados-11/)