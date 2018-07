(VIDEO) Hasta 4 horas pasan en una cola los larenses para surtir sus tanques de gasolina

25-07-18.-Hasta cuatro horas pueden pasar los larenses en una cola para surtir sus vehículos de gasolina, lo que causa que se pierda tiempo valioso para realizar otras tareas en el día, reporta el portal Tv Venezuela en un vídeo en la red social Twitter.Resaltó que desde el pasado fin de semana se ha visto la disminución en la distribución del producto en Barquisimeto, estado Lara.Los usuarios que se encontraban en la cola ofrecieron su opinión sobre el problema de la gasolina, resaltando que la situación “es horrible para ser un país productor de petróleo”, señaló un taxista que esperaban por su turno.“Esto es horrible para ser un país productor de petróleo, esta situación no se aguanta, tenemos que pasar hasta 3 o 4 horas para equipar el vehiculo con la gasolina, a veces nos toca madrugar para obtener el producto”, resaltó el prestador de servicio.Otro usuario resaltó que el problema no es nada nuevo en Lara, es un problema cotidiano. “Esto no es nada nuevo, cada vez que hay escasez de gasolina tenemos que andar como locos para surtirse de gasolina, este problema en Barquisimeto es cotidiano; aquí se sabe que sacan la gasolina por las trochas, mientras esto persista nosotros estaremos sin gasolina”.Se conoció que más de 100 góndolas que distribuyen el producto por el centro occidente del país estarían accidentadas debido a la falta de repuestos, resaltó dicho medio.