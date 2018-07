Así abrieron los precios del petróleo este martes en diferentes mercados

Credito: N24

24 julio 2018 - Los precios de los petróleos marcadores retomaron su tendencia a la baja, ante las amenazas que se han cruzado los mandatarios de EE UU e Irán; informaciones que hablan de la recomposición del mercado petrolero en La India y datos que mencionan la posposición del proyecto de salida al mercado de capitales de ARAMCO, por el IPO (Initial Public Offering) que estaría realizando para apropiarse de la Petroquímica SABIC, lo que pudiese conllevar a la elevación de los valores de mercado para la NOC Saudita.



El WTI, petróleo marcador y referencial para el mercado de Nueva York, bajó su precio en 0,92 US$, colocando la cotización del barril en 67,69 US$.



El Brent, crudo que sirve de referencia en el mercado de Londres, disminuyó su precio en 0,83 US$, ubicando la cotización de su barril en 72,81 US$ por barril.



El precio de la canasta de la OPEP ajustó, al alza, su precio en 0,66 US$, colocando la cotización promedio del barril de la canasta de crudos, representativos de cada una de las quince naciones, que conforman esta organización exportadora, en 71,57 US$.



El precio del crudo venezolano para el 20 de julio, día en que el MPP Petróleo entregó el dato del precio a que se cotizó y vendió la mezcla venezolana durante la semana transcurrida, fue de 443,46 Ys. por barril. Nuestro petróleo se cotiza en yuanes, diferente a la forma como se realiza en el mercado internacional, donde impera el US $.



Este comportamiento en los precios es consecuencia del cruce de amenazas que se han endilgado Washington y Teherán. El presidente norteamericano, Donald Trump, advirtió al gobierno iraní del presidente Rouhani acerca del peligro que supone amenazar a los EEUU. El canciller iraní, recomendó por su parte al mandatario norteamericano, la prudencia y la cautela en el uso de las palabras. Más allá de la retórica, pareciera que existen posibilidades ciertas de un conflicto militar en esta zona, que pudiese escalar en el muy corto plazo y que ineluctablemente se internacionalizará.



Se ha conocido asimismo, que Irán desplazó a Arabia Saudita como el segundo proveedor energético de La India, adicionalmente se ha sabido de la recomendación que realizaron voceros de las empresas energéticas alemanas, que han recomendado a sus pares de La India, no romper su relación comercial con Irán, a pesar del bloqueo comercial que está impulsando Washington.



En la capital de Arabia Saudita, Riyadh, se ha empezado a hablar acerca del movimiento que ha iniciado ARAMCO, la empresa petrolera del reino saudita, a partir de la decisión del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, de establecer como acción inmediata una IPO para hacerse con el control accionario de la gigante petroquímica SABIC, lo que repercutirá en la valoración de la mega empresa petrolera Saudita.

