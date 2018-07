Zulianos amanecieron en colas kilométricas para echar gasolina

17-07-18.-El trasnocho se mudó a las estaciones de servicio (E/S). En las kilométricas colas que bordean cuadras en Maracaibo y San Francisco no faltan las voces de usuarios que amanecen enfilados para poder surtir sus vehículos con combustible, reporta el portal Panorama Digital

Una noche de sueño pleno es algo que Rafael González no tiene desde hace ya varias semanas. Los trasnochos por la crisis eléctrica que le mermaron el descanso se aliaron ahora con la necesidad de llenar el tanque de su carro.

Para hacerse de gasolina, el sureño parte desde las 3:00 am de su casa hasta la E/S Los Haticos, donde aguarda hasta que comiencen a despachar a los demás usuarios. Pero no es el único, ya a su llegada se encuentra con más personas que, obligados por la urgencia de seguir rodando, hacen el sacrificio.

En el madrugonazo pueden pasar hasta 9 horas por el anhelado turno, pues a lo que la estación inicia la jornada y los bomberos dan paso a los automóviles, ya la cola suma una significante cantidad de usuarios.

"El sábado salí de la casa de mis cuñados, en la zona norte a buscar combustible en una estación al final de Bella Vista. Llegué a la cola a las 6:00 de la tarde y salí a las 3:00 de la madrugada del domingo. ¿Quién descansa así? Esta situación es inaguantable", opinó Juan Delgado, quien llegó de Margarita para unas ‘vacaciones’ de dos semanas.

Igual pasa en la E/S Los Quinteroes, ubicada en Bella Vista, con calles 64 y 65. Los vecinos del sector la apodaron "cola perenne" porque "ahora se la pasa full de carros las 24 horas del día", dijo Carlos Azuaje, vecino.

"El jueves me asomé por el balcón del edificio a las 7:45 pm y había una cola larguísima que iba a dar a la avenida Santa Rita. A la 1:00 am volví a ver, por curiosidad, ¡y la cola seguía igual!", contó, asombrado, Azuaje.

Ni la oscurana que arropa cada noche al sector, a causa de los apagones, hace mermar la seguidilla de carros, dicen los residentes de los edificios. Expuestos a la delincuencia, los choferes arriesgan desde su seguridad hasta una noche de plácido para llenar su tanque.

Ayer, en la estación Paraíso, los usuarios recibieron un aviso pasadas las doce del mediodía: se había ido la electricidad, la planta no tenía sufuciente gasoil y sólo quedaba combustible para 30 carros, les informó el bombero.

Por otra parte, en la E/S Universidad, Manuel Meneses, chofer de la ruta Nueva Lucha por fin se acercaba a la bomba, tras pasar 2 horas y media enfilado.

"Cada vez que estoy en las colas son tan largas que se acaba la gasolina. Fui a San Jacinto y en El Portal, pero se va la luz y no consiguen gasoil para las plantas", explicó el transportista, quien rechazó que por estar "pendiente de tanquear" está perdiendo ingresos diarios.

"De 3 millones de bolívares que hago al día apenas estoy haciendo Bs. 2 millones y si logro echar rápido, hasta Bs. 2.500.000", lamentó Moronta.

También Luis Pirela ofreció su testimonio. "Yo hago transporte a trabajadores de una empresa en 5 de Julio y al dejar al último, cada madrugada, me voy a buscar gasolina a La Rita (COL) o a La Cañada. Ahí amanezco. Ya estoy cansado. Van 2 semanas en esto", dijo.

Los pasajeros, desde su óptica, denunciaron que se les ha hecho más difícil en los últimos días poder trasladarse en unidades del transporte público.

"Ni carritos ni autobuses están pasando. Antes uno esperaba hasta una o dos horas por el transporte pero es qu e ni se ven en la calle, andan en las gasolineras pendientes de no quedarse varados en la calle. Esto es un colapso total", opinó Rina Sequera, residente del sector Cuatricentenario.

Otra situación viven algunos que se les imposibilita, por asuntos laborales, permanecer tanto tiempo esperando en las bombas. Al salir del trabajo, Yamileth Rivera debe pensar en dónde hacerse del combustible. Las estaciones "estalladas" de vehículos le hacen padecer un viacrucis que termina hasta pasadas las 2:00 am para ir —sin apropiado descanso— a trabajar, contó.

Como parte de los esfuerzos que hace la Gobernación del Zulia para reducir el impacto de la crisis eléctrica que se ha agudizado en los últimos 7 meses en el estado, ayer el gobernador Omar Prieto informó en su cuenta Twitter @OmarPrietoGob que llegó a la plantaRamón Laguna un generador de energía.

La máquina, trasladada desde el muelle Rafael Urdaneta de Ciudad Ojeda, fue aportada por Pdvsa, según tuiteó Prieto ayer.

A su vez, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, dijo: "Yo he conversado con Pdvsa y la información primaria que doy es que tenemos suficiente gasolina y suficiente gasoil (..) De gasolina de 95 y 91 estamos full, de diesel estamos full. Aquí no hay ningún problema en torno a ello", precisó Cabello.

Además, atribuyó las extensas colas a una alarma por la escasez del combustible. "Como dicen que se va a acabar la gasolina voy a echar cada vez que consumo un cuarto de tanque, ahora ya no echo cuando me he consumido tres cuartos de tanque, sino cuando apenas he consumido un cuarto de tanque", manifestó, y agregó que por esta situación la reposición de inventario de las bombas no se está haciendo cada 3 días como se estila, sino cada 24 horas.

"Llamo a la tranquilidad porque aquí no se va a acabar la gasolina y además estamos trabajando arduamente, como se debe sentir ya, para estabilizar el sistema eléctrico", puntualizó, y sostuvo que verificarán si hay o no situaciones de contrabando en las estaciones.