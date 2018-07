Más de siete horas de cola pasaron los zulianos para poder echar gasolina este jueves

Credito: Panorama

13-07-18.-Echar gasolina fue un viacrucis para más de uno ayer. Trasnochados, tras pasar apagones que se extendieron por más de 12 horas, los usuarios recorrieron hasta 6 estaciones de servicio (E/S) para llenar el tanque de gasolina.



Desde las 7:45 am hasta las 3:30 pm estuvo Juana Puche en una interminable cola en la E/S El Pinar. “Más de 7 horas pasé para poder echar gasolina, trasnochada y sin comer, esto es una pesadilla”, replicó.



Algunos se dormían durante la espera. “Pasé mala noche, no había dormido nada por los cortes eléctricos. Tuve más de 12 horas sin luz”, dijo José Velázquez, mientras se reincorporaba en el asiento de su carro, enfilado en una cola de la E/S Los Haticos.



Hasta seis estaciones recorrió Daniel López, administrador. “Fui a la de Doctor Portillo, 5 de Julio, El Carmen, Lago Pista, Munich, y en La Milagrosa”, explicó López, mientras esperaba su turno en la bomba Buena Vista, desde donde 60 carros se desprendían de la colaque se extendía hasta el mercado popular Corito.



En la E/S Full de Todo, un bombero dijo que sufrió retrasos en el despacho de combustible, que debió llegar a las 6:00 am y pasaban ya de las 10:00 am y seguían sin poder surtir a los clientes.



Para rematar, denunciaron que la delincuencia se coló en las filas. Un robo a mano armada denunció Selena Rojas empujaba junto a su padre el vehículo quedado por gasolina cuando un motorizado le arrebató su teléfono.





panorama