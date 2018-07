(VIDEO) Pérez Pirela: No tiene nombre lo que está viviendo el pueblo zuliano con los cortes eléctricos

Miguel Ángel Pérez Pirela Credito: Captura

13-07-18.-Miguel Ángel Pérez Pirela, conductor del programa Cayendo y Corriendo, que se transmite por Venezolana de Televisión, hizo este jueves un duro reclamo a las autoridades del Ministerio para la Energía Eléctrica ante los continuos cortes eléctricos en el estado Zulia.



El comunicador social, nativo de Maracaibo, criticó que en la entidad zuliana se estén registrando racionamientos eléctricos de hasta 14 horas al día.



“Se pasaron todos los límites compadres, se pasaron todos los límites comadre (….) Hago un llamado de atención y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, no tiene nombre lo que está viviendo el pueblo zuliano con los cortes eléctricos”, expresó.



Asimismo, aseguró que los zulianos están “perdiendo la paciencia” ante la situación de las interrupciones del suministro de electricidad.



Dijo que el Zulia “está pagando los platos rotos a nivel eléctrico”, por lo que se preguntó sobre el paradero de los responsables del servicio eléctrico en el estado.



A su juicio, los racionamientos no se tratan sólo por el tema del saboteo. “El pueblo zuliano no se merece estar cotidianamente y horas y horas sin luz (…) Tenemos meses que viene un plan de racionamiento y nada de eso ha funcionario. Tengamos cuidado con el pueblo zuliano que está harto”, añadió.





