Hasta 38 horas sin electricidad reportan sectores de Maracaibo este jueves

via @soyselenah: 38 horas sin luz en Residencias El Parque Delicias Norte #Maracaibo. — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 12 de julio de 2018

via @oaquirozc: av. 16 con calle 84. Barrio Paraíso sin electricidad dsd ayer 7:30pm. La comida comienza a dañar… https://t.co/7JNXYK3iIf — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 12 de julio de 2018

via @josevilla_ve: #SinLuz son las 10:30am y NO LLEGA LA LUZ EN LA POMONA - LAS PIRAMIDES - EL LIDO - CENTRO DE #Maracaibo dsd AYER. — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 12 de julio de 2018

via @tefagvb: la concepción más de 18 horas y continúa — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 12 de julio de 2018

12-07-18.-Hasta 38 horas sin electricidad sufren en algunos sectores de Maracaibo este jueves 12 de julio. Los cortes de luz son cada ves más seguidos, por más horas y aun no hay alguna solución efectiva por parte de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, o por parte de la Gobernación.Los usuarios en al red social Twitter han reportado apagones de hasta 38 horas en residencias El Parque, ubicada en el sector La Paragua, en el norte de la ciudad.En la urbanización La Floresta padecieron 24 horas sin servicio eléctrico y al volver los constantes bajones no permitieron que las personas encendieran sus aparatos, ocasionando la descomposición de los alimentos y el malestar general al no poder dormir con comodidad.La duración de los cortes eléctricos en el Zulia podrían variar entre 4 y 8 horas, así lo expresó este miércoles el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, cosa que claramente no se cumple ya que los cortes sobrepasan hasta las 12 horas.El ministro ofreció una rueda de prensa desde el Zulia, junto al Estado Mayor Eléctrico, para atender la crisis eléctrica en la región, que mantiene agobiados a los zulianos con apagones y bajones eléctricos diarios."El tiempo pueden ser seis, cuatro, ocho horas, el tiempo que sea. Lo más importante es que en pueblo sepa y esté preparado, que no lo agarre descuidado (los cortes)", expresó el ministro.