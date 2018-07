Amargo domingo para los zulianos por apagones y "bajones" eléctricos

Credito: Panorama

09-07-18.-Lo que prometía ser un domingo de tranquilidad y labores domésticas inició con la suspensión del servicio eléctrico pasadas las ocho de la mañana y se extendió hasta la tarde, trastocando la jornada de los zulianos.



“El desayuno fue un apagón”, dijo una sureña. Desde la noche del sábado se presentaron bajones de luz y otro la despertó ayer a las 7:00 am. Mucho más temprano, a las 2:00 am, los vecinos de la parroquia Chiquinquirá protestaron en la avenida La Limpia, quemando cauchos, troncos y esparciendo desechos en señal de su descontento por el período tan largo que pasaron sin luz.



“Es que ya está bueno, nos cortan la luz a cada rato. A mí se me quemó la nevera antes de ayer y el aire (acondicionado) con los bajones parece que va a explotar. Ayer (sábado) se fue a la 1:00 pm y volvió a las 5:00 pm, a las 7:00 de la noche se fue otra vez, hasta las 3:00 amque llegó. Mientras no llegaba, salieron los vecinos a reclamar. ¡Estamos agotados!”, contó José Puche, mecánico.



Indira López, en San Francisco, pensaba aprovechar la mañana para lavar pero el apagón una vez más le frustró los planes. Tampoco Beatriz Acosta pudo hacer sus labores domésticas en Delicias, y en Tierra Negra, Doris Aguirre quedó igual. “Ni los quehaceres puedo hacer tranquila. Uno está trasnochado, en fin de semana uno pasa la misma calamidad”, manifestó la ama de casa.



Los bajones siguieron siendo el tema de conversación durante este domingo. “Hubo muchos bajones y luego se fue la luz por completo”, precisó Agustín Higuera, en San Jacinto, mientras que Iris Luzardo contaba un bajón cada 15 minutos en el sur. La urbanización quedó sin servicio, otra vez, a la 1:00 pm.



En 18 de Octubre, Primero de Mayo, Belloso, Ciudadela Faría, El Milagro, El Soler, El Manzanillo, El Varillal, Fundación Maracaibo, Juana de Ávila, La Lago, La Macandona, La Paz, La Rosaleda, Las Lomas, Las Tunas, Monte Bello, San Miguel, San Rafael, Sierra Maestra, entre otros, quedaron sin luz pasadas las 8:00 am.



Poco a poco se fue restituyendo el servicio en algunas zonas transcurridas más de cuatro horas pero rato después volvió a irse. En Cuatricentenario se fue a las 12:00 de la madrugada del domingo y regresó a las 12:30 pm de ayer. Las suspensiones se hicieron en estos puntos a pesar de que no tenían pautados cortes en el cronograma que publica Corpoelec Zulia desde el lunes 2-J.

Al respecto, una fuente del sector eléctrico informó a PANORAMA que la razón de los apagones se debe a “algunos eventos en nuestro sistema y fuera de él”, por lo que se está trabajando para conocer cuál falla en particular está incidiendo en la distribución del servicio.

