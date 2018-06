80 buques de Pdvsa se encuentran fondeados en aguas venezolanas sin despachar

Credito: Archivo

22-06-18.-Aproximadamente 80 embarcaciones con crudo que forman parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se encuentran fondeados en aguas venezolanas sin poder hacer despachos, aseguró la periodista de la agencia Reuters Mariana Parrága.



Sostuvo que los tanqueros tienen 22 millones de barriles en espera de carga (exportaciones demoradas).



“Esos 22 millones de barriles significan 1.32 billones de dólares en exportaciones que no se han realizado, que no han salido del país”, dijo la profesional de la comunicación durante un foro realizado por la emisora Éxitos FM.



También aseguró que la corrupción en Pdvsa contribuye a la falta de capacidad gerencial y hace que los procesos no fluyan correctamente dentro de la industria petrolera.



Por su parte, el economista José Toro Hardy, cree que los tanqueros petroleros no pueden salir de las aguas venezolanas, bien sea por temor a ser embargados y o por colapso en los puertos.



“El resultado es que está cayendo dramáticamente la producción y las exportaciones petroleras”, consideró.



Aseguró que el hidrocarburo que no puede salir del país se está almacenando y dijo que en el oriente colapsó la capacidad de almacenamiento.



“Están enviando vía cabotaje hacia el occidente del país ese petróleo pero se está copando. Hay que empezar a recortar la producción. De hecho, en los primeros quince días del mes de junio cayeron 365 mil barriles diarios, eso es caótico”, dijo en Éxitos FM.