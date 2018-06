Presidente de PDVSA: EEUU atenta contra la estabilidad del mercado petrolero

Credito: Archivo

El ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Manuel Quevedo, denunció este jueves 21 de junio en Viena que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela e Irán constituyen un ataque a la estabilidad del mercado petrolero, en el marco de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en donde se discuten las cuotas de producción de crudo de los países miembros del grupo y sus aliados encabezados por Rusia, en lo que se ha denominado OPEP+.



"Todo ataque contra la estabilidad política y económica de un país petrolero es un ataque directo contra la estabilidad del mercado petrolero, cuyo recurso es para el desarrollo de toda la humanidad", destacó Quevedo durante su participación en el panel "Economía Mundial y el Futuro del Petróleo".



Al respecto, Quevedo reafirmó que Venezuela condena "cualquier injerencia de cualquier potencia en el mundo para tratar de influir en el mercado petrolero", puesto que "ir en contra de la industria petrolera" es ir "en contra de los pueblos del mundo, porque el petróleo es un instrumento para el desarrollo y la paz, y no para un ataque político", añadió.



Recordó que Washington firmó una orden ejecutiva, en la que prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en el país del norte, incluidas aquellas inversiones derivadas de Pdvsa.



En el caso la nación persa, el gobierno de Donald Trump anunció el 8 de mayo la salida unilateral del país norteamericano del acuerdo nuclear multinacional suscrito entre Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania). Asimismo, Trump ordenó aplicar fuertes sanciones económicas e instó a las empresas extranjeras a abandonar ese país.



"Venezuela se encuentra en estos momentos bajo una guerra no convencional (perpetrada) por parte de una de las potencias económicas más grandes del mundo", dijo el ministro en su discurso, en el que instó a "no ignorar" la situación de la nación suramericana.

