Así abrieron los precios del petróleo este jueves

21 junio 2018 - Los precios de los petróleos marcadores mostraron una tendencia a la baja ante informes de una disminución pautada con los proveedores, de compras de energía por parte de algunas empresas Chinas.



El WTI, petróleo marcador y referencial para el mercado de Nueva York, bajó su precio en 0,11 US$, colocando la cotización del barril en 66,22 US$.



El Brent, crudo que sirve de referencia en el mercado de Londres, disminuyó su precio en 0,70 US$, ubicando la cotización de su barril en 74,66 US$ por barril.



El precio de la canasta de la OPEP, cesta petrolera promedio de los crudos de las 14 naciones miembros de la organización, abrió con una ganancia de 0,76 US $, colocando el precio para el barril en los 71,87 US$.



El precio de la mezcla petrolera venezolana para la semana que culminó el 15 de junio se colocó en los 417,23 Ys. por barril. Nuestro petróleo se cotiza en yuanes, diferente a la forma como se realiza en el mercado internacional, donde impera el US $.



Este comportamiento en los precios responde a las informaciones que hablan de conversaciones y preacuerdos entre empresas chinas y empresas proveedoras de petróleo y gas, en función a pautar una disminución en las compras y suministro de energía, ante las decisiones adoptadas por la administración norteamericana, de establecer aranceles para exportaciones chinas.



Esta decisión de EEUU, perturbará el comercio binacional, disminuyéndolo, lo que traerá como necesaria consecuencia la caída en las exportaciones chinas, hacía la nación norteamericana.



Previendo que esta situación pueda complejizarse, los operadores de las empresas Chinas han adoptado una medida precaucional, que limita sus compras sin cancelar los contratos de suministro.



Adicional a esta información se ha conocido que la aviación saudita, pudo interceptar un misil, lanzado por los rebeldes Houties contra las instalaciones portuarias de Aramco. Este dato pareciera indicar que la invasión al puerto yemení de Houteida, no ha resultado como lo planearon las autoridades reales, y que los rebeldes, en el poder en Yemen, siguen recibiendo apoyo logístico que contribuye a posibilitarles la continuación de su lucha.

