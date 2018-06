EEUU planea destruir la OPEP con la misma arma que utilizó contra el imperio de Rockefeller

Credito: Correo del Orinoco

21 junio 2018 - EEUU tiene planes de atestar un golpe contra la OPEP por medio de un proyecto de ley "contra cárteles que producen y exportan petróleo". El borrador fue presentado al Congreso del país norteamericano.



El documento propone que sea considerada ilegal la organización internacional y hacer extensiva sobre ella la ley Sherman. Se trata de una ley antimonopolio que fue adoptada hace más de cien años para derrumbar el imperio de John Rockefeller.



No es la primera vez que este proyecto se presenta al Congreso —que previamente intentó aprobarlo—, pero tanto George Bush como Barak Obama se negaron a firmar el documento.



Sin embargo, según afirmó el medio Vesti, con Donald Trump la historia es completamente diferente. De hecho, ya hace más de 30 años que el mandatario expresa su oposición a la OPEP en sus libros y discursos públicos. Además, sus recientes acciones radicales en términos comerciales son otra prueba más de que es muy probable que acabe firmando el documento en caso de que llegue a su mesa, sostuvo el medio.



De momento, el proyecto de ley ya fue aprobado por el comité jurídico de la Cámara de Representantes y en el caso de que reciba el aval del Congreso, la decisión final será tomada por el presidente estadounidense.



De cara a la próxima reunión de la organización en Viena, el ministro de Petróleo de Irán, Biyan Zangané, expresó sus dudas respecto a que los miembros acuerden aumentar la producción de petróleo.

El funcionario explicó que los altos precios del petróleo son beneficiosos para las compañías dedicadas a la extracción, especialmente las estadounidenses. No obstante, el alto coste del crudo causó una suba del precio de la gasolina, incluso en EEUU, razón por la cual el presidente estadounidense solicitó que la OPEP aumente los volúmenes de producción.



"OPEP no es una organización que deba seguir las instrucciones del presidente Trump", indicó Zangané.



Previamente, Rusia y Arabia Saudí abogaron por aumentar la producción del crudo hasta 1,5 millones de barriles diarios, pero algunos países se oponen a esta proposición.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 548 veces.

La fuente original de este documento es:

SputnikNews (https://mundo.sputniknews.com/economia/201806211079766495-como-planea-eeuu-destruir-opep-con-ley-sherman/)