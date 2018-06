Gaston Browne: Es falso que Pdvsa suspendería la venta de productos derivados del petróleo a países del caribe

Venezuela continuaría suministrando 45 mil 600 b/d de productos refinados en junio a Cuba, incluidos 95 octanos de gasolina, combustible de aviación, diesel, GLP y combustible residual.

15 junio 2018 - El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, desmintió informaciones que señalaban que Pdvsa suspendería la venta de productos derivados del petróleo a la mitad de los países firmantes del acuerdo de Petrocaribe.



El funcionario calificó como “noticia falsa” el supuesto informe que generó la versión y que atribuía la decisión de Pdvsa a la caída registrada en la producción petrolera y la baja utilización de las refinerías. Los países que según se ventiló resultarían afectados por la medida eran Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, El Salvador, Haití, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves.



Trascendió que Pdvsa enviará una nota para desmentir la noticia cuya veracidad también fue negada por West Indies Oil Company (WIOC) que aclaró que incluso si los envíos se suspendieron, Antigua y Barbuda no depende de los mismos para satisfacer sus requerimientos petroleros.



Según el portal Nationnews “una declaración del gobierno después de la reunión del gabinete del miércoles, el directorio de Petrocaribe dijo que la compañía estatal de petróleo y gas natural, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no está por terminar y que no descontinuará su venta especial de productos derivados del petróleo”.



El acuerdo de Petrocaribe, impulsado por el Gobierno de Venezuela, contempla que el país venda petróleo a las naciones firmantes de Centroamérica y El Caribe en términos favorables.



La información desmentida por el gobierno caribeño fue inicialmente difundida por el diario Antigua Observer y citaba que “Pdvsa, según un informe al cual tuvieron acceso, suspendería indefinidamente un total combinado de 38 mil b/d de entregas de productos refinados a los citados países”.



No obstante, el rotativo refería que Venezuela continuaría suministrando 45 mil 600 b/d de productos refinados en junio a Cuba, incluidos 95 octanos de gasolina, combustible de aviación, diesel, GLP y combustible residual.



Cabe destacar que la semana pasada las petroleras rusas Lukoil y Rosneft también desmintieron que Pdvsa les haya notificado sobre la reducción de suministros de petróleo en junio, y cambios en las condiciones de los contratos suscritos, tal y como lo había informado la firma estadounidense S&P Global Platts.



Reducir importaciones Por otra parte, esta semana Pdvsa emitió un comunicado en el que anunció el inicio el arranque de una unidad clave para producir gasolina en la refinería Cardón, luego de someterla a una reparación de seis meses, lo que ayudará a disminuir las importaciones.



Ello, informó la empresa, “significa el procesamiento de 23.000 b/d de VGO (gasóleo de vacío), que sirve como carga a la unidad de craqueo catalítico (…), un proceso fundamental para la producción de combustible (gasolina)”, detalló Pdvsa.



Cardón y Amuay forman parte del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), con una capacidad de procesamiento total de 955.000 barriles diarios.



“Con el arranque de AV3 avanzamos en la sustitución de importaciones, porque podemos producir 690.000 barriles de VGO al mes, lo que se traduce en un buque menos de importación del componente en ese período”, informó el gerente de procesos de Cardón, Marcel Amundaraín, en un comunicado.



Con información de: El Universal