Heridos y caos dejó noche de protestas en Boconó estado Trujillo por cortes eléctricos

15-03-18.-Desde hace más de ocho días, en el estado Trujillo las constantes fallas del servicio eléctrico se han intensificado, en ese sentido habitantes pertenecientes a diversos sectores de cada jurisdicción trujillana, molestos han salido a la calle a manifestar, con la finalidad de que algún representante de la empresa Corpoelec, o el gobernador del estado Herny Rangel Silva, se pronuncien ante los referidos hechos, según informa el portal Caraota Digital.

Es de resaltar, que recientemente el ministro de energía eléctrica Luis Alfredo Motta Domínguez, visitó la región trujillana y en rueda de prensa anunció que dicha situación continuará por espacio de unos 15 días. Al mismo tiempo culpó a la naturaleza de los constantes cortes del fluido eléctrico, lo cual, trujillanos no han visto como una respuesta adecuada ante la crisis que se vive.

Hechos irregulares

Al mismo tiempo, vale acotar que las situaciones irregulares no se han hecho esperar, perdidas millonarias se han registrado debido a la ola de irrupciones que se han generado en diversos municipios del estado Trujillo. Desde la noche del domingo hasta la fecha, el vandalismo se apodera de la ciudad de Valera, Carvajal, Zona Panamericana, entre otras, donde personas arremeten en establecimientos comerciales y arruinan a quienes por años les ha costado, a través de trabajo y esfuerzo mantenerse a flote, para ofrecer además de empleo, comidas y alternativas para el desarrollo de la región.

"No tengo palabras, me arruinaron, saquearon mi negocio, que culpa tengo yo de que el gobierno no resuelva la crisis eléctrica, me voy del país en cuanto pueda, estoy decepcionada de mi gente" dijo Ana Cristina Labiera.

Por su parte, José Luis Benítez también rechazó la manera como su negocio fue atacado y dejado completamente en ruinas. "Quien me ayuda a recuperarme de las pérdidas, me quede sin nada, no tenemos gobierno, estamos desamparados", expresó.

Agresiones

Igualmente en horas de la noche de este miércoles en una protesta registrada en el sector Plata Dos del municipio Valera, fuertes enfrentamientos se ejecutaron, entre vecinos y efectivos de seguridad del estado. En el suceso quedó herido el joven Johan Pinzon, quien estaba en el lugar.

Le causaron herida en el cuero cabelludo y fractura maxilar, se pudo conocer que guardias nacionales a bordo de motocicletas, ejecutaron la acción.

#14Mar Sigue la crisis eléctrica en #Boconó, #Trujillo informan que quitan la luz por 4 horas y llega solo 30 minutos. Anoche en protestas por la Primera Sabana, funcionarios policiales atacaron casas y carros, según vecinos. Fotos: cortesía #SinLuz pic.twitter.com/qM338UMadW — Bernardo Luzardo ® (@BernardoLuzardo) 15 de marzo de 2018

Los apagones en #Boconó han generado protestas, quemas de cauchos, cierre de vías y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad — Alirio Altuve (@alirioaltuve) 14 de marzo de 2018