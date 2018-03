En Maracaibo protestan frente a Corpoelec por continuas fallas eléctricas

Credito: Web

14-03-18.-Cansados de los constantes cortes eléctricos y persistentes fluctuaciones, habitantes marabinos protestaron frente a la sede de Corpoelec para exigir respuesta y atención ante el caos que hay en la ciudad desde hace varios días, reseña el portal El Universal.



Los afectados estuvieron acompañados por el presidente del concejo municipal, Carlos Armijo, y el diputado Gerardo Antúnez.



“El gobernador Prieto prometió una llave perfecta y que su relación con (el presidente de la República) Nicolás Maduro iba a servir para solucionar los problemas de los zulianos. Los problemas han venido aumentando y el tema eléctrico está en peores condiciones; porque sabemos cuándo estamos sin luz, pero no sabemos cuándo regresa”, indicó Antunez.



Por su parte, Carlos Armijo dijo que la Cámara Municipal salió a la calle para respaldar a las comunidades, debido a la crisis que atraviesa la región.



A su juicio, las autoridades dicen hacer inversiones, pero no se ve en qué invierten, pues cada día hay más problemas en el estado Zulia y a la población se le siguen dañando sus aparatos electrodomésticos.



“Desde la Cámara Municipal de Maracaibo invitamos a las autoridades de Corpoelec para que sean ellos los que den la cara y le expliquen al pueblo. Ya esto no es la cucaracha, la paloma, las iguanas, aquí las mentiras se acabaron, tienen que decirle la verdad a la gente”, dijo.



Belkis González, habitante del sector La Victoria, aseguró ser una afectada más por esta situación y exigió una pronta solución de quienes están al frente de Corpoelec.



"Aquí estamos en la puerta de la industria eléctrica y no hay nadie que salga y dé la cara para dar una explicación de lo que ocurre realmente”.



Habitantes de otros sectores acotaron que han pasado hasta 12 horas sin luz, luego que el servicio regresa por unas horas más y vuelven a padecer otro periodo de tiempo sin energía eléctrica.



Destacan también que es un descontrol alarmante para las comunidades. Por eso, le piden al Gobierno nacional y regional "se ponga la mano en el corazón y que de verdad sientan lo que están padeciendo hoy los zulianos y todos los venezolanos".