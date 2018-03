Ramirez: El madurismo, "cual caballo de Troya", le abre las puertas a las transnacionales petroleras

05-03-18.-El ex-ministro del Petroleo, y ex-presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, alertó sobre la política de "apertura petrolera" y la creación de condiciones en que estarían entregando el petroleo y el gas a las transnacionales.

El Gobierno de Nicolás Maduro está “debilitando” y “golpeando” a la estatal petrolera, empresa que, aseguró, es el mayor “acierto” del fallecido presidente Hugo Chávez, aseveró Ramírez

“Quiero dejar por escrito una alerta de cara al futuro: se han creado las condiciones y se ha dado inicio a la entrega de nuestro petróleo y gas, en una vuelta de la nefasta ‘apertura petrolera’”, manifestó en su artículo semanal "La Entrega del petroleo" publicado en Aporrea.org.

Aseguró que “esto ha sucedido de la mano de un Gobierno que se proclama chavista pero que, en medio del caos económico, del cual tiene la mayor responsabilidad, está echando por tierra uno de los principales aciertos del comandante Chávez como ha sido su política petrolera”.

“El madurismo, cual ‘caballo de Troya’, le abre las puertas a las transnacionales petroleras, quienes gustosamente volverán al saqueo de nuestro país”, acotó.

“Si no hacemos algo ahora, si no levantamos la voz, si no decimos nada, esta nueva ‘apertura petrolera’ seguirá avanzando de espaldas al país, a las fuerzas políticas, en el caos, se mueven las transnacionales. Lo sigo alertando, sé lo que están haciendo y nuestras fuerzas patriotas deben reaccionar y evitar el saqueo de nuestro país. Con Chávez siempre ¡Venceremos!, dijo.