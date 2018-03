Usuarios reportan apagones en varias zonas del oeste de Caracas

Credito: Archivo

02-03-18.-Este viernes, usuarios de las redes sociales indicaron que varias zonas del Oeste de la cuidad capital permanecen sin servicio eléctrico desde horas de la madrugada.



Así lo denunciaron a través de las redes sociales en zonas como La Pastora, El Paraíso, Vista Alegre, la Vega, San Martín entre otras.



Denuncian que esa falla de energía también afecta al Palacio de Miraflores, donde tampoco operó la planta eléctrica por la contingencia, según versiones de algunos empleados que fueron desalojados.



En San Martín alertan que son más de mil vecinos los afectado, además de cinco colegios que están sin luz y un CDI.



La información se dio conocer a través de Twitter donde reportaron: “El Oeste de la ciudad de Caracas sin servicio eléctrico. Esperando sentado la noticia de “SABOTAJE” de Motta Dominguez Corpoelec”.



Hasta el momento la empresa eléctrica nacional no ha emitido ningún tipo de información ante la falta de luz en la esquina El Portillo, sector La Pastora, al igual que la parroquia Altagracia.



Finalmente, los afectados también criticaron la gestión del presidente de CORPOELEC, Luis Motta Domínguez, quien en casos similares solo indica que “todo es parte de un sabotaje”.



via @Juanch73: La iguana come cable de nuevo saboteando ahora a el oeste de Caracas pobre corpoelec ellos no tienen la culpa de nada



— Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) March 2, 2018



El Oeste de la ciudad de Caracas sin servicio electrico. Esperando sentado la noticia de "SABOTAJE" de Motta Dominguez Corpoelec



— Giuseppe (@RGiuseppe) March 2, 2018



En un viernes de amanecer divino, no hay luz en la pastora seguro fue otro sabotaje de la iguana americana @corpoelec



— :-*mari jo :-* (@marimarpi) March 2, 2018



@CORPOELECinfo Buenos días! Sin luz esquina el Portillo, sector Pastora, al igual que parroquia Altagracia, Caracas….!!! Auxiliooooo….!!



— Jelo (@rigueyl) March 2, 2018