Fetraelec: Fallas del servicio eléctrico no forma parte de ningún "sabotaje"

Credito: Web

27-02-18.-Juan García, dirigente de la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico (Fetraelec), estimó que las fallas en el servicio eléctrico en el país se deben a una falta de inversión y mantenimiento, por lo que opina que las fallas que presenta el servicio eléctrico en algunas regiones del país, no forma parte de ningún "sabotaje", reseña el portal Globovisión



“Estamos haciendo los mantenimientos cuando sucede la falla y no la realizamos de forma preventiva, que es el que se hace para evitar una falla, esto está así porque no tenemos materiales, uniformes ni vehículos para transportar a los trabajadores”



Agregó que un aproximado de 10 mil trabajadores del sector eléctrico nacional, han tomado la decisión de abandonar el país en busca de "mejoras" laborales y monetarias.



No obstante enfatizó en que el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, "no acepta reuniones donde se pueda debatir las fallas que afecta constantemente al sector eléctrico".