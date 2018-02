Productores de petróleo de esquisto no se unirán a la OPEP+Rusia al vencer el pacto petrolero

23 Feb. 2018 - Los productores de petróleo de esquisto de EEUU no se sumarán al grupo OPEP+ que continuará colaborando después del vencimiento del acuerdo del recorte petrolero, declaró el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mazrouei.



"La dinámica de nuestro trabajo nos permitió entender la estructura del proyecto del acuerdo sobre la cooperación que ya estamos desarrollando mediante intercambio de información, incluso con los productores de esquisto que por supuesto no se unirán a nosotros", dijo en la IP Week (Semana Internacional de Petróleo).



Sin embargo, el ministro señaló que la colaboración actual con los productores de esquisto es mejor que nada.

Subrayó que es mejor estar informados para no tener sorpresas y desde ese punto de vista el trabajo con ese tipo de productores es útil para entender las tendencias en el mercado petrolero.



Al Mazrouei dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunirá en marzo con los productores de petróleo de esquisto durante la conferencia CERAWeek.



CERAWeek es una conferencia internacional que reúne a líderes de la industria energética, expertos y funcionarios gubernamentales.



Este año se celebrará del 5 al 9 de marzo en Houston, Texas (EEUU).



A finales de 2016, la OPEP y 11 productores independientes —Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— consensuaron reducir sus inventarios en 1,8 millones de barriles diarios para estabilizar el mercado.



En mayo de 2017 Guinea Ecuatorial se sumó a la OPEP.



El convenio, que vencía en marzo de este año, fue prorrogado hasta finales de diciembre.

