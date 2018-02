Sanciones de EEUU a PDVSA retrasan renovación de Citgo en Aruba

Credito: Archivo

22-02-18.-Citgo Petroleum, con sede en Houston, recortó el ritmo de trabajo de una renovación de su refinería en Aruba de 235.000 barriles por día, debido a la falta de financiamiento por las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA.



“Citgo Aruba (…) necesita ralentizar el proyecto de renovación de la refinería debido a las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra PDVSA que no nos permiten obtener financiamiento adicional para el proyecto”, dijo la firma en un comunicado, según reportó Reuters.



Citgo Aruba no dijo cuánto tiempo se retrasaría el trabajo en la refinería, que está inactiva desde 2012. El gobierno de Aruba no quiso hacer ningún comentario.