Venezuela propone a la Opep ampliar mecanismos del comité que vigila acuerdo de recorte

Caracas, 05 de Febrero.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) ampliar los mecanismos del comité de monitoreo, ente encargado de verificar el cumplimiento del acuerdo de recorte petrolero, firmado a finales del año 2016.

"Voy a proponer formalmente a nuestros socios de la Opep y nuestros socios no Opep que amplíen los mecanismos del comité del monitoreo conjunto para los próximos años", dijo tras sostener una reunión con el secretario General de esta organización, Mohammed Barkindo.

El Mandatario señaló que tras la caída del precio del barril de petróleo, se ha sostenido comunicación con Barkindo para afinar los mecanismos necesarios que estabilicen el mercado petrolero.

"Hemos confirmado en nuestra conversación los grandes avances que hemos hecho y como el mercado petrolero y los precios han entrado en fase de estabilización, estabilidad y mejoría sustancial", dijo.

Señaló que trabajarán en ampliar los acuerdos entre los 24 países Opep y no Opep hacia los próximos años."Me he comprometido ampliar a fondo con todos los jefes de Estados de los 24 países productores Opep y no Opep para ver más allá 2019, 2020,2021, 2022", detalló, en transmisión de VTV.

"Ganamos los productores con un precio para reponer inversiones, ganan los consumidores con un precio estable, ganan los inversionista, el mundo financiero, es ganar ganar bajo el liderazgo y conducción de la Opep", comentó.

En este sentido, felicitó y reconoció el liderazgo del Secretario General de la Opep y los miembros de este bloque que participan en el acuerdo de recorte petrolero.

En este documento, los miembros de la Opep acordaron sacar del mercado 1,2 millones de barriles diarios (MBD) para depurar el exceso de inventarios.

A este iniciativa se sumaron 11 países externos al grupo que se comprometieron a reducir el bombeo conjunto en 558.000 barriles, para fijar una cuota de reducción global de 1.758.000 MBD.

En 2014 el mercado petrolero se vio afectado debido a que Estados Unidos, principal comprador de este hidrocarburo, comenzó a vender petroleo obtenido a través del fracking, un método de impacto ambiental. Por esta razón el precio del barril de petróleo cayó hasta rondar 23 dólares.