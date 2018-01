Conozca los países con la gasolina más cara y más barata en América Latina

GlobalPetrolPrices.com hace seguimiento de los precios de los combustibles en 150 países y lista a Venezuela como el país con el precio por galón de gasolina más barato del mundo.

5 Ene. 2018 - Los gobiernos de varios países de Latinoamérica anunciaron aumentos de los precios de la gasolina en 2018, una medida usual que ocurre cada mes, y en países como El Salvador, cada dos semanas.



Los precios de los combustibles en la región van desde los 0.03 dólares en Venezuela, hasta los 6.03 dólares en Uruguay, según el sitio GlobalPetrolPrices.com, que hace seguimiento de los precios de los combustibles en más de 150 países y que publicó una lista actualizada de los precios de gasolina y diésel para enero de 2018 con datos oficiales e históricos como puntos de referencia.



La variación, según la plataforma, se debe a los diferentes “impuestos y subsidios para la gasolina”.



Por ejemplo, para las primeras dos semanas del año, El Salvador tuvo un leve aumento en los precios del combustible: la gasolina especial aumentó 0.02 dólares; la gasolina regular, 0.01 dólares y el diésel, 0.03 dólares, respecto a los últimos días de diciembre de 2017.



En Uruguay también hubo un alza de 9.8% en los precios de la gasolina y del 4.8% de gasoil, según la empresa estatal uruguaya de Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, (ANCAP).



En Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas aumentó el precio de los combustibles debido al "alza internacional".



Entre tanto, en México, una de las preocupaciones de los ciudadanos en los primeros días de enero es un alza brusca en los precios de los combustibles.



Pero autoridades del país niegan que esto vaya a ocurrir debido a la liberación de los precios de la gasolina y el diésel. Desde diciembre el precio del combustible en todo el país quedó regido por la oferta y la demanda, una medida derivada de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.



En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía no aumentó este año el precio de la gasolina y bajó mínimamente (12 pesos colombianos, unos 0.0003 dólares) el precio del diésel respecto a diciembre de 2017.



En Costa Rica se espera que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos actualice los precios de los combustibles en las próximas semanas, y en Bolivia, el gobierno no ha anunciado un aumento en el precio de los combustibles, los cuales están subvencionados por el Estado.



En la Argentina de Macri no paran los aumentos



El último ajuste en combustibles fue del 6%, lo que llevó el aumento anual de 2017 al 35% para las gasolinas tipo premium y al 28,6% en el caso del gasoil. Luego de ese incremento en las estaciones las planillas marcaron $ 22,66 el litro de súper; $ 26,15 la Premium; $ 19,99 el gasoil, y $ 23,18 el diesel de máxima calidad.



Con el aumento anunciado, la super pasará a costar más de 24 pesos. Llenar un tanque de combustible estándar, de 54 litros, costará así más de 1.300 pesos si es con combustible super o 1500 con combustible premium.



Al respecto, el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó este jueves que "los combustibles subirán entre 6 y 7%, calculo que antes del final de la semana".



Sin embargo, Castellanos aclaró que "la última palabra en el incremento la tiene la petrolera YPF", al argumentar que "toma la decisión de cuándo subir y en qué porcentaje hacerlo, ya que tiene un 53% de participación en el mercado".



"El resto de las empresas acompaña. Esto siempre es así y más ahora que el precio de los combustibles está liberado", puntualizó en radio La Red.



El empresario justificó el aumento y dijo que el mismo ""sólo absorbe una parte del encarecimiento del precio del crudo".



Tras la liberación del precio de los combustibles por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, las petroleras deciden los nuevos valores para el mercado interno según la variación del petróleo y el dólar.



Precios petróleo



“Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Como resultado, los precios de la gasolina son diferentes”, dice Global Petrol Prices.



La página pone a Venezuela como el país del mundo con el precio por galón de gasolina (3.78 litros) más barato del mundo, a 0.03 dólares en enero de 2018. A Venezuela le siguen Azerbaiyán (0.89 dólares) y Rusia (1.20 dólares). En la región los países que más barato venden el combustible son Ecuador, Bolivia y Puerto Rico.



En promedio, un galón de gasolina en todo el mundo es de 4.27 dólares, dice la página web. Y la tendencia mundial es que los países más ricos tengan precios más altos y los países más pobres o que son exportadores de petróleo, tengan precios más bajos, agrega el sitio. Aunque Estados Unidos es un caso especial, pues es un país económicamente avanzado con precios bajos de la gasolina.



Los países con los precios más altos por galón en el mundo son: Islandia (7.60 dólares), Hong Kong (7.65 dólares) y Laos (8.09 dólares).