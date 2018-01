Mayor general Alexis López a Lacava: “¿Cómo la gente decente tiene que soportar la chabacanería y la vulgaridad?"

02-01-18.-El ex-secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Codena), mayor general Alexis López Ramírez, criticó a través de su cuenta en la red social twitter al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por la forma de expresar su descontento ante la crisis eléctrica de la entidad.



López Ramírez cuestionó: “¿Cómo la gente decente tiene que soportar la chabacanería, la vulgaridad y toda esta mediocridad?”.



Se preguntó: “¿Será que hablar y escribir bien también es “burgués”? Quizás el señor gobernador piensa que el pueblo es vulgar y por eso lo trata así”.



López se refirió al lenguaje que empleó Lacava para mostrar su descontento ante las fallas del servicio eléctrico en Carabobo. A través de su Twitter escribió:



“No me excuso ante nadie por esta vaina pero le he preguntado al ministro Motta sobre la realidad eléctrica del país y me refiere que el único estado que tiene problemas es el mío y de manera inexplicable. Me perdonan la expresión, pero coñ* ‘e la madre, cómo pienso que no me están saboteando”.



¿Cómo la gente decente tiene que soportar la chabacaneria, la vulgaridad y toda esta mediocridad? ¿Será que hablar y escribir bien también es "burgués"? Quizás el señor gobernador piensa que el pueblo es vulgar y por eso lo trata así. https://t.co/GaTU3L31si — Alexis López (@AlexisALopezR) 31 de diciembre de 2017

No me excuso ante nadie en esta vaina pero le he preguntado al ministro Mota sobre la realidad eléctrica del país y me refiere q el único estado q tiene problemas es el mío y de manera inexplicable.Me perdonan la expresión pero coño e la madre como pienso q no me están saboteando — Rafael Lacava (@rafaellacava10) 31 de diciembre de 2017