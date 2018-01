Gobernador Lacava sobre los problemas eléctricos en su entidad: “Coñ* e la madre”

No me excuso ante nadie en esta vaina pero le he preguntado al ministro Mota sobre la realidad eléctrica del país y me refiere q el único estado q tiene problemas es el mío y de manera inexplicable.Me perdonan la expresión pero coño e la madre como pienso q no me están saboteando — Rafael Lacava (@rafaellacava10) 31 de diciembre de 2017

02-01-18.-El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, se pronunció a través de su cuenta en la red social twitter sobre los cortes eléctricos que sufre la entidad y dijo creer se trate de un sabotaje contra su persona.Reveló que el ministro de Energía Eléctrica, Motta Domínguez, le ha indicado que su estado es el único con problema eléctrico, información que se sabe no es cierta, pues son muchas las entidades que han presentado problemas similares en las últimas semanas.“No me excuso ante nadie en esta vaina pero le he preguntado al ministro Mota sobre la realidad eléctrica del país y me refiere q el único estado q tiene problemas es el mío y de manera inexplicable. Me perdonan la expresión pero coño e la madre como pienso q no me están saboteando”, escribió la Lacava.