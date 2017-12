Maracaibo: Ocho horas sin luz en la víspera de Navidad; usuarios reportan que hoy continuan las fallas eléctricas

Credito: Web

24-12-17.-Los problemas eléctricos que sorprendieron este sábado a los zulianos persisten, según reportan por medio de las redes sociales los usuarios quienes padecen de la falla del servicio a pocas horas de la celebración decembrina de este 24 de diciembre.



Un apagón cubrió la víspera de Navidad y sorprendió ayer a los zulianos, pasadas las 2:15 pm. La incertidumbre por no saber el origen de la ausencia de electricidad se apoderó de los ciudadanos que mayormente se encontraban visitando los comercios.



Corpoelec informó a través de su cuenta Twitter que varias cuadrillas estaban trabajando para restablecer el servicio "Cuadrilla de CORPOELEC en Zulia realizan labores para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad".



La mayor parte del estado se quedó sin servicio eléctrico, incluyendo la mayoría de los sectores en Maracaibo. Usuarios se quejaron de ineficiencia por parte de Corpoelec mientras estos alegan, como ya lo han hecho en otras ocasiones, que un robo de cables es el motivo del corte.



Sierra Maestra, La Paz, San Jacinto, La Pomona son algunos de las zonas donde describen la problemática energética para este domingo. "Se nos fue hoy la luz a las 12 y 20 y nos llegó a la 1 y 20 lo mismo ocurrió una hora antes en la Rotaria esto es MALDAD", escribió una usuaria.



"24 horas sin luz, un 24 de diciembre en otros sectores les llegó y se volvió a ir para pasar las peores navidades que inhumano esto que esta pasando", subrayó @jssik1884



La usuario Alejandra Rivero señaló: "Por supplo la lago se fue ayer a las 7: 45 pm y llego hoy a las 7:30 am"



"#SierraMaestra En el salón donde me estoy arreglando las uñas no hay luz!!, voy a llorar!", manifestó Ángela Zambrano mediante su cuenta de twitter



#Samuel

@iguaransamuel

#24dic Aquí En Maracaibo se siente tensión, sin luz, sin gasolina, ni efectivo. Hoy 24 somos el reflejo de que en #Venezuela algo estallará



Andrea

@Fluorosulfonica

En Maracaibo, varias zonas están sin luz desde ayer, hoy vuelven los bajones, no hay tono de teléfono ni Internet en su mayoría, se ha ido el agua, las colas para comprar gasolina/gas son exageradas, los puntos colapsaron, tiendas intervenidas con parásitos en cola. #24Dic



El gobernador Omar Prieto informó que se reunió con Santiago Arrieta coordinador de región Zulia de distribución y comercialización de Corpoelec para solventar la irregularidad cometida en la sub estación Punta de Palma situada en el municipio Miranda