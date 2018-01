(AUDIOS) Empresa estatizada Saniplástica: trabajadores denuncian años sin producción, sin control obrero y sin pago de prestaciones

Estatización "chimba" de Saniplástica (perteneciente a Sanitarios Maracay) reemplazó la producción efectiva bajo control obrero por la paralización indefinida y a pérdida de la empresa, sin producción alguna y sin pagar prestaciones a los obreros. Ellos pidieron la estatización, pero no para esto. He aquí una mala versión de la "Venezuela Productiva" que los trabajadores quisieran poder cambiar, para beneficio propio, del pueblo y de la nación.

Había control obrero, pero llegó el control de los funcionarios del Estado y acabó con la producción

Existe en Maracay, Aragua, una empresa estatizada que produce accesorios o herrajes de los sanitarios y tapa-asientos plásticos para las pocetas. El Estado la mantiene inactiva e importa esos productos o los adquiere de la empresa privada, con las implicaciones que eso tiene en tiempos de inflación y escasez de divisas. Los trabajadores deben permanencer forzosamente sin poder trabajar, percibiendo sólo el salario mínimo, sin ningún otro beneficio, ni posibilidad de mejoras laborales, y tampoco han podido cobrar las prestaciones que les adeudan, desde que el patrón privado dejó abandonada la industria.

Saniplástica funcionó por algunos años bajo control de los trabajadores (control obrero), después de que la empresa fuese ocupada y recuperada, luego de su abandono por el propietario privado. Durante cierto tiempo los trabajadores mantuvieron la producción sin apoyo del Estado, vendiendo por su cuenta los productos con muchas limitaciones. Como parte de ello contribuyeron a proveer de instalaciones sanitarias a comunidades populares, a escuelas y ambulatorios (CDI), así como a la Misión Vivienda.

Saniplástica es un área que forma parte de Sanitarios Maracay, que elabora las piezas sanitarias de cerámica para baños y está ubicada al frente de las instalaciones principales. Allí queda un reducto de 59 trabajadores que llevan mucho tiempo paralizados, porque la empresa no está produciendo, por decisión de sus directivos y del ministerio al que pertenece, que tiene el rimbombante nombre de "Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas" (MINPPIBES) www.minppibes.gob.ve/, encabezado actualmente por el Ministro Juan Arias Palacios. Pero la única empresa que aparece en la página web de ese ministerio como ente adscrito es Venezolana de Cerámicas S. A., y sólo se menciona a Saniplástica como referencia al dar la dirección de aquella industria.

La mayor parte de estos trabajadores laboraban en 2006 en Sanitarios Maracay en la producción de pocetas, con control obrero, pero cuando en 2010 la empresa fue expropiada y pasó a manos del Estado, siente que en lugar de potenciar el control de los trabajadores y avanzaren la superación de las relaciones sociales de producción caracterizadas por la explotación, lo que se impuso fue un control burocrático de los funcionarios del Estado. Fue entonces cuando una parte de los trabajadores pasó al área de Saniplastica y trató de mantener el control obrero allí, pero dicen que el "socialismo" no llegó nunca como ellos esperaban.

Explica el trabajador Giovanni Regalado, que cuando el antíguo propietario (Álvaro Pocaterra Silva) dejó abandonada la empresa, "los trabajadores le tomamos la palabra al Comandante Chávez, cuando dijo: ‘fábrica cerrada, fábrica tomada por los trabajadores y puesta a producir bajo control obrero’ y así la pusimos a producir". Eso fue en 2006; duró cuatro años bajo control directo de los trabajadores, pero sin un estatus legal y después fue que se produjo la expropiación, pero entonces el Ministro de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias (nombre del Ministerio para ese momento), Ricardo Menéndez, nombró una Junta Administradora Temporal, con integrantes que no tenían nada que ver con ese tipo de industria, uno de ellos procedente del sector privado y en esa directiva ya no fueron tomados en cuenta los trabajadores ni el "control obrero" del que hablaban las organizaciones sindicales y el presidente Hugo Chávez.

Trabajadores de Saniplástica muestran algunos tipos de piezas para baños que fabricaban cuando producían bajo control obrero y en el primer año de la estatización

Credito: Aporrea.org

Exponen los trabajadores que desde marzo de 2011 la empresa quedó paralizada y su potencial productivo quedó completamente inútil, por falta de orientación y planes para que estuviese al servicio de la sociedad y del país. El personal fue dejado en absoluta pasividad,a salario mínimo, con el beneficio de cesta tícket, pago de vacaciones y aguinaldos, pero sin ningún otro beneficio económico propio de la contratación colectiva, y de paso, sin organización sindical. Sin embargo, los trabajadores desmienten que los nuevos patronos "socialistas" hacen ver a través de los medios de comunicación que sí cumplen con las obligaciones laborales.

En agosto de 2013 la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) publicó que el presidente Nicolás maduro había aprobado la cantidad de 66.049.224 bolívares ( eso no es ni el valor de un carro usado con la hiperinflación de hoy) para el pago de pasivos laborales a los trabajadores de varias empresas nacionalizadas, y así lo dio a conocer la Ministra de Comunicación e Información para ese entonces, Delcy Rodríguez, actualmente presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). También se publicó por esas mismas fechas otra información oficial, del Ministro de Industrias, que daba cuenta de la aprobación de dichos recursos económicos y la decisión efectuar el pago a los trabajadores de una lista de empresas entre las que se incluía a Saniplástica, perteneciente a Sanitarios Maracay.

Interior de la planta de Saniplástica: la maquinaria está intacta, pero la empresa lleva años sin producir. Tiempo atrás, el control obrero producía y proporcionaba sus productos a escuelas, CDI y viviendas de las comunidades

Credito: Aporrea.org

Han pasado más de cuatro años desde que se anunció el pago de prestaciones sociales y todavía esperan por ellas

Pero el pago jamás se produjo; han pasado más de cuatro años desde que se hizo ese anuncio y el dinero autorizado no ha sido entregado a los trabajadores, cuando a estas alturas tales recursos han perdido la mayor parte de su valor a causa de la hiperinflación, y los trabajadores se preguntan por qué no les hicieron el pago, cuándo va a ser y cómo les compensarán la inmensa pérdida de valor y poder adquisitivo en los años transcurridos. También se preguntan dónde estará ese dinero, qué habrán hecho con él.

Noticia en la que el ministro de turno informa que se hará pago de prestaciones sociales en 2013. Nunca se produjo.

Credito: Aporrea.org (copia de expediente de los trabajadores)

Denunciaron la situación de Sanitarios Maracay C.A. Y de Saniplástica ante varios organismos del Estado, pero nunca recibieron respuestas

En un documento reseñan toda esa secuencia de denuncias y de reclamos entre 2012 y 2017. Acudieron al Despacho de la Presidencia de la República y a varios despachos del ministerio responsable de la empresa (con ministros cambiantes). Fueron a varias instancias del Ministerio del Trabajo (con distintos ministros al frente). Fueron a la Asamblea Nacional cuando la presidía Diosdado Cabello, a la Vicepresidencia de la República (con distintos vicepresidentes). Recurrieron también a la ANC. ¡Nadie les responde!

Otras de las quejas que presentan en sus documentos de reclamo es que: "MINPPIBES nos mantiene en total y absoluta incertidumbre, ya que no reactiva la producción, no nos paga nuestras prestaciones sociales y tampoco permite que podamos optar por aspirar a mejoras salariales y sociales" ... "a esta entidad de trabajo no llega ninguna de las misiones sociales, ya que los patronos socialistas que dirigen Sanitarios Maracay C.A. (Saniplástica) lo hacen con políticas laborales iguales o peores que la patronal privada" ... "tenemos trabajadores jubilados, pensionados, enfermos, con enfermedades ocupacionales y ningún organismo del Estado venezolano da una respuesta a nuestra problemática laboral".

Mantienen la esperanza de que se reactive la producción pero creen que tiene que haber cambios en la manera de dirigir

Finalmente dicen: "Mantenemos la esperanza de que esta entidad de trabajo reactive la producción, pero tiene que haber cambios en la manera de dirigir las Empresas Recuperadas, Ocupadas, Nacionalizadas, Creadas o Aliadas, para lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras, siempre estuvimos, estamos y estaremos dispuestos a aportar nuestro esfuerzo y conocimiento, ya que la tarea que tenemos por delante sólo se llevará a cabo con el trabajo productivo, dentro de las fábricas, no con discursos vacíos detrás del escritorio de un ministerio".

Del activismo social y sindical, y de las corrientes políticas del proceso revolucionario bolivariano, esperan que contribuyan a la visibilización de esta lucha y apoyen una campaña de solidaridad.

Del gobierno esperan que por fin responda positivamente, se acuerde de la clase obrera más allá de los medios, y resuelva esta situación, recuperando la producción "endógena" y las condiciones laborales de los trabajadores, sin olvidarse de la prédica del "control obrero", que fue desmantelado por los funcionarios, según lo expresado por estos obreros que todavía resisten aferrados a su esperanza.

El trabajador de Saniplástica Giovanni Regalado, designado por sus compañeros para exponer la sitiuación que vienen confrontando. A su izquierda, el abogado Núñez, que siempre ha acompañado a estos trabajadores y numerosas luchas obreras y populares en Maracay,

Credito: @AndreaAporrea

Audio: entrevista de Aporrea al trabajador de Saniplástica, Giovanni Regalado

Eulises Rivas "Chaqueta", asesor laboral de los trabajadores de Saniplástica y luchador en varias experiencias de control obrero, habla sobre los antecedentes del caso y sobre el tema de las "Fabricas Sin Patrón"

Credito: @AndreaAporrea

Eulises Rivero "Chaqueta", asesor laboral de los trabajadores de Saniplástica habla sobre los antecedentes del control obrero en esa empresa y en Sanitarios Maracay

Eulises Rivero se refiere al tema "¿Fábricas sin patrón o fábricas del patrón Estado?"

Rivero también participó en la experiencia de control obrero de la empresa textil Fenix (Guárico)

