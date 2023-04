Docentes en Guárico se niegan volver a clases sin aumento salarial

Credito: Archivo

15-04-23.-Un grupo de docentes en San Juan de los Morros, que han acompañado las protestas que iniciaron el 9 de enero por la exigencia de un salario justo, se niegan a abandonar las calles y volver a un horario mosaico.



Eilyn Barrios, representante de la base magisterial, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que en una reunión de sindicatos y delegados de los educadores, se tomó la decisión de volver a clases dos días a la semana. Esta decisión, según Barrios, es rechazada por la mayoría de los docentes.



“Ayer en reuniones realizada por los sindicatos en la Casa del Maestro, se determinó que luego de tres meses en la lucha, debíamos volver y cumplir con el mandato, tanto regional, como nacional. Que deberíamos asistir a nuestras instituciones a cumplir un horario mosaico, o acuerdo de dos días asistiendo a estudiantes y tres días de protesta”, comentó.



Barrios indicó que este 13 de abril, durante una asamblea con los educadores que se encuentran preocupados por esta acción, se tomó la decisión de seguir en la calle.



“Nuestros colegas no están de acuerdo con estas decisiones. Es por ello que hoy nos reunimos en la Plaza Bolívar, de San Juan de los Morros, para escuchar realmente las inquietudes y las necesidades”, comentó.



“Nosotros como representantes de la base magisterial nos mantenemos escuchando sus inquietudes. Ellos deciden mantenerse en la calle hasta que el gobierno nacional nos dé una repuesta satisfactoria. Ojo, que no vaya a ser un aumento pírrico. Que nos den repuesta a nuestras necesidades y a lo que estamos exigiendo. Respeto a nuestra contratación colectiva y a las deudas de las conversiones colectivas pasadas”, agregó.



Por su parte, el profesor Oswaldo Alemán señaló que sus asambleas tienen validez ante el patrono y el único que ha violado la norma es el Ejecutivo nacional, quien se niega firmar el nuevo contrato colectivo.



“Según lo establecido en la norma, la asamblea permanente no tiene fecha de caducidad, en tal sentido quien ha violado la norma ha sido el Ejecutivo nacional. Muy responsablemente lo voy a decir a la luz pública: el señor Nicolás Maduro no se ha pronunciado en estos tres meses y la señora Santaella muy cínicamenteha ha dicho que no hay dinero para el docente”, indicó.



Alemán denunció que los voceros sindicales están tomado decisiones en las que no incluyen a la base magisterial, la cual se siente decepcionada de sus integrantes.



“Esas decisiones se están tomando, digamos, en oficina. No se consulta a la base en pleno. Sinceramente la molestia que hay en la base es precisamente eso. No existe delegado, no existen sindicalistas, sin la base magisterial. Parece que se les está olvidado eso”, opinó el profesor.

