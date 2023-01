(VIDEO) SINVEMA: Maestros volverán a tomar el Ministerio de Educación el lunes 16 de enero

12-01-23.-Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano Maestros (SINVEMA D.C), informó que el lunes 16 de enero tomarán nuevamente el Ministerio de Educación. A partir de las 9 de la mañana."Nuevamente el día lunes 16 el sindicato venezolano de maestros, va a tomar el Ministerio de Educación y de ahí vamos a salir con otros sectores hasta la Defensoría a buscar respuestas del oficio que le entregamos ayer al Defensor", dijo Machado.En el programa Vladimir a La Carta, el profesor Machado le hizo un llamado a la Ministra de Educación."El llamado es a la Ministra Yelitze Santaella, vea las noticias, las redes, vea cómo está encendida Vzla. Estamos apostando a que esta mesa de discusión se concrete, para firmar el segundo contrato único y unitario. La pelota está en sus manos", precisó.Destacó que los trabajadores convocados reclaman no solo un nuevo contrato, sino el fiel cumplimiento del mismo."El mejor contrato no es el que se firma, sino el que se cumple. Tenemos un contrato del año pasado, que fue el primer contrato único y unitario con las 17 organizaciones, y el Estado nos debe el 280% de ajuste salarial de ese contrato", puntualizó.Asimismo, insistió que los trabajadores venezolanos lo que exigen es el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela."Queremos que se cumpla lo que establece el artículo 91 de la Constitución, tener un salario que nos permita vivir y poder comprar lo necesario de la canasta básica. Porque el trabajador está es sobreviviendo en estos momentos... No queremos bolsas de comida, queremos salarios dignos. Sueldos para mantener nuestros hogares", exigió.De igual forma, expresó que si tuviese la oportunidad de estar frente al Presidente Nicolás Maduro, le diría que los trabajadores están pasando hambre."Si estuviese frente al señor Nicolás, le diría que dejara la mentira, él dice que es un Presidente obrero, si fuese así, estaría dando un incremento salarial a todos los trabajadores. Los trabajadores están pasando hambre", dijo."Hay muchos docentes que no tienen dinero ni para asistir a sus centros de trabajo"Machado expresó que la situación de los docentes es preocupante ya que el sueldo no les alcanza ni para movilizarse a sus lugares de trabajo."Así como estoy yo, hay muchos docentes que no tienen dinero ni para asistir a sus centros de trabajo... Yo gano siendo jubilado del Ministerio de Educación, 420 Bs quincenal. El sueldo en mi familia no nos alcanza... En diciembre tuve que pintar un apto para poder medianamente tener las tradiciones decembrinas en mi casa", comentó.También expresó que conoce casos de docentes que estudiaron con vocación pero que a veces prefieren vender café para rebuscarse la vida."Tengo una docente que me dice, "profe, yo en dos días vendiendo café en una esquina me gano lo que me gano en un mes como educadora. Me da pena decir que me tengo que retirar para ir a vender café después de estudiar tanto", precisó.Finalmente, Machado espera que la grave situación laboral de los docentes venezolanos sea resuelta en una mesa de trabajo con las autoridades del Estado para que no estalle una posible huelga mayor."En manos de la ministra está que haya paz en la educación", puntualizó.