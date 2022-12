Las matrículas en las escuelas privadas cayeron dramáticamente desde 2018

Credito: RFA

08-12-22.-Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (ANDIEP), afirmó que se pasó de tener, entre 2017 y 2018, unos 3 millones 200 mil estudiantes en escuelas privadas, a 1 millón 500 mil en la actualidad, como consecuencia de la diáspora, el cambio de alumnos a las escuelas públicas y porque la tasa de natalidad lleva cinco años estancada.



“Instituciones que anteriormente manejaban 1500 y 1300 estudiantes tienen hoy 800″, detalló en el programa Claro y Raspao de Radio Fe y Alegría Noticias.



Sobre los salarios, comentó que de pagar 70 u 80 dólares de salario integral mensual a los maestros, “hoy hablamos de 150 a 180 dólares en promedio mensual en toda Venezuela, incluyendo bonos, cesta ticket y el resto de los beneficios”.



Añadió que los 4000 planteles que no reciben subsidio por el Estado para pagar los sueldos, solicitan ayuda para el mantenimiento de la infraestructura y siguen luchando porque saben que deben ofertar un proyecto acorde a la adecuación curricular basada en el área productiva que piensa poner el Gobierno en marcha.



Impuestos y estructuras de costos

Romeo denunció que existen municipios que cobran impuestos que afectan la estructura de costos de los planteles educativos privados.



Según él, aunque los impuestos municipales están exentos por la Constitución, algunos municipios cobran entre 3% y 5% de los ingresos brutos los primeros cinco días del mes y si no lo hacen los multan, sin considerar que hay colegios en donde la morosidad alcanza un 40% de un mes a otro.



El 95% de las instituciones privadas están obligados a ser contribuyentes formales y a hacer retenciones de impuestos (IVA), así como pagar impuestos a las grandes transacciones financieras, afirmó Romeo.



Romeo explicó que dentro de la estructura de costos, aproximadamente un 70% se destina a los salarios, impuestos y prestaciones sociales, mientras que un 40% a gastos operativos. “Por ejemplo, si hasta hace dos años se pagaba máximo 50 bolívares por el servicio de aseo, hoy se habla de hasta 500 dólares”.



Agregó que esto lo terminan pagando los representantes en la mensualidad. Por otro lado, declaró que muchos recintos educativos se vieron en la necesidad de cambiar de rubro por otro que les diera mayor rendimiento o cerraron totalmente.



“Los más afectados fueron los colegios que estaban en alquiler porque les exigían 500, 600 e incluso 1000 dólares, más los impuestos y el aseo que el municipio impone con empresas que quieren que pagues por metro cuadrado hasta $2500 USD”, señaló.



Esto, aunado a que en la pandemia muchos padres se negaron a cancelar la mensualidad porque su hijo no estaba asistiendo.

