Docentes protestan frente al Ministerio de Educación: "No somos esclavos modernos"

26-03-22.-Griselda Sánchez, representante del sindicato del sector educación aseguró que no considera que Venezuela haya arreglado, al mismo tiempo que manifestó que los educadores son eslavos modernos, y que seguirán protestando en la calle hasta tener un salario justo.



“Si Venezuela se arregló, porque las escuelas del país hoy se están cayendo, porqué los docentes hoy en el país tiene que buscar reinventarse o porque nuestro personal administrativo u obrero ha desertado”, expresó.



Asimismo, expresó que es un “crimen” lo que comete el gobierno nacional con el sector educación y por ello seguirán movilizándose.



Sánchez exhortó a los docentes del país y a la comunidad de padre, madres y representantes, para que se sumen a las protestas que planificaran a nivel nacional en rechazo a esta “política de hambre de este sistema de esclavitud moderna que se quiere implementar en Venezuela”.



Protesta

En horas de la mañana de este viernes, docentes protestaron ante el Ministerio de Educación, en Caracas, para exigir aumentos a las tablas salariales.



Griselda Sánchez, vocera del magisterio denunció en Radio Fe y Alegría Noticias que se continúan violando los derechos de la contratación colectiva de los educadores.



“Las tablas salariales que nos presentaron, nosotros hicimos un análisis y el docente de 40 horas va a quedar ganando alrededor de 82$. ¿Cómo puede vivir un maestro con 82 dólares?”, reclamó.



Sánchez manifestó que entienden que actualmente están ganando máximo 20 dólares, pero este aumento no es la solución. Piden discutir cuál sería el sueldo que realmente le daría calidad de vida a un maestro.



“Que el docente además de movilizarse, puede alimentarse, vestirse. Que se pueda cumplir lo que está establecido en la constitución”, dijo Sánchez.



Docentes perseguidos

Por otra parte, la docente denunció que los docentes no están de acuerdo con las «sanciones» que aplica el Ministerio de Educación. Los educadores son perseguidos y amedrentados.



“¿Hasta cuándo cuanta humillación?, y no solo la humillación, sino también la persecución, la suspensión de salarios, y la arbitrariedad que vemos”, dijo.



Escuelas deterioradas

La representante sindical también reclamó por la infraestructura escolar. Aseguró que durante los dos años de pandemia, las escuelas se han deteriorado.

