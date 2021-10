Rector Luis Eduardo Martínez: "No se vayan que Venezuela saldrá adelante"

28.10.21 - En la graduación de 1,437 profesionales de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC, de la cual es rector, Luis Eduardo Martínez exhortó a los jóvenes venezolanos a no marcharse del país en la seguridad que con el esfuerzo de todos Venezuela saldrá adelante.



“Quédense entre nosotros, con lo suyos, empeñándose en forjar un mejor mañana que si es posible. Esta es nuestra tierra y aquí están nuestras familias que bien merecen que nos empeñemos en trabajar duro para recuperar la economía con inclusión social” señaló Martínez en su intervención en el acto de grado celebrado en Valencia y en el cual invistió a Magister, Especialistas, Ingenieros, Licenciados y TSU en distintas especialidades.



El también diputado a la Asamblea Nacional reconoció a graduandos, estudiantes y profesores de la Universidad que en medio de la pandemia hicieron posible que no se perdiera ni un día de clases: “Ese es el país que queremos, de aquellos que no nos rendimos”.



Con información de El Universal.