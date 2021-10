Trabajadores y profesores universitarios protestan en la UCV y llaman a movilizarse este 3 de noviembre

26-10-21.-Este 25 de octubre en horas de la mañana diversos sectores gremiales y sindicales que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizaron una asamblea-protesta en la entrada de Tamanaco. Llamaron a movilizarse el próximo 3 de noviembre junto al resto de los trabajadores en el centro de Caracas.La fecha de la jornada de protesta y la asamblea de los distintos sectores de la UCV estaba en función del inicio del año lectivo decretado por el Gobierno de Maduro, por lo que los trabajadores y profesores denunciaban el llamado unilateral que se estaba haciendo por no estar dadas las condiciones de bioseguridad, exigiendo condiciones para las clases presenciales.También rechazaron la presencia de Maduro en el campus universitario y pronunciándose contra el nombramiento del “protectorado” de la UCV que estará a cargo de Jacqueline Farías lo que califican como violación a la autonomía universitaria. Declaraban que si Maduro quiere visitar la universidad lo haga de día y no en horas de la noche dándole la cara a los trabajadores, reclamando contra los salarios de hambre a que están sometidos.En días recientes la Universidad Central de Venezuela ha estado en el foco de las noticias de los medios nacionales, sobre todo por las dos visitas nocturnas que ha realizado el Gobierno nacional. La primera vez, el pasado 5 de octubre cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez ingresó al Aula Magna de manera violenta. Y más recientemente un recorrido en altas horas de la noche de Maduro en compañía de Cilia Flores y otros integrantes del gobierno, con la supuesta intención de “evaluar cómo avanza la recuperación de los espacios de la universidad”.También porque el pasado viernes Maduro daba a conocer que nombraba a Jaqueline Farías como “protectora de la (Universidad) Central”, cargo inexistente en la Ley de Universidades y que en toda la historia nunca se ha usado para las universidades autónomas. Día en que anunciaba al mismo tiempo que César Trompiz cesaba en el cargo de ministro de Educación Superior y era sustituido Tibisay Lucena como nueva ministra. Tibisay hasta no hace poco fungía como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).Luego de la concentración en la entrada de Tamanaco de la UCV los trabajadores y profesores realizaron una asamblea donde representantes gremiales y sindicales hicieron uso de la palabra. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV) manifestaba que estaban una vez más protestando contra los salarios de hambre y el conjunto de las medidas antiobreras que viene llevando el Gobierno de Maduro.Al mismo tiempo el representante sindical se manifestó contrario a la manera que estaba siendo hecho el llamado a clases sin las condiciones de bioseguridad, que debería hacerse en discusión con todos los que hacen vida en la universidad. Considera que es un atropello a la autonomía universitaria el nombramiento de un “protectorado” que no es más que una forma paralela de querer dirigir la universidad, y llamaba a Maduro a hacerse presente en horas del día y no en horas de la media noche.Eduardo Sánchez también hizo un llamado a una movilización el próximo 3 de noviembre junto a trabajadoras y trabajadores de otros sectores del país que sufren las políticas de ajuste de Maduro y que están hartos de esta situación de miseria. La marcha saldrá de Parque Carabobo hasta la sede de la Asamblea Nacional donde entregarán un pliego de peticiones.Por su parte Keta Stephany, profesora y directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), llamó también a sumarse a las protestas y a movilizarse en defensa del derecho a la educación. Estudiantes de Trabajado Social de la UCV también hicieron uso de la palabra denunciando las condiciones en que se encuentra la universidad.