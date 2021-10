Mil estudiantes llevan 3 años esperando títulos universitarios en Guárico. Exigen repuestas a las autoridades

Credito: RFA

18-10-21.-Un total de mil profesionales egresados de la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos Juana Ramírez, en tres municipios del estado Guárico, llevan tres años esperando que se le sean entregados sus títulos universitarios de técnicos e ingenieros.



Verónica Gómez, quien es egresada de la carrera de Ingeniería Agroalimentaria, en el municipio Francisco de Miranda, denunció que su cohorte, junto a otras carreras, culminó en noviembre 2019 y hasta la fecha siguen esperando repuesta.



“Esta situación viene dándose a lo largo de todas las sedes de la institución, Altagracia de Orituco y Valle de la Pascua, y nosotros nos acercamos a Radio Fe y Alegría para hacer la denuncia, porque queremos tener respuesta con lo que está pasando con la entrega de los títulos”.



Gómez señaló que los coordinadores y el mismo rector no dan la cara a estas mil personas, de los cuales 200 pertenecen al municipio Miranda.



“De parte de los coordinadores académicos ellos dicen que no tienen ninguna información. No hemos logrando contactar con el rector. Lo único que tenemos es un capture que él nos envió en noviembre del año pasado que decía que los títulos se estaban imprimiendo”.



La afectada indicó que la información más reciente que han recibido fue que en septiembre se les iba a entregar los títulos. Sin embargo, aún se se le sigue violando el derecho a laborar en alguna empresa del país.



“Nadie nos da ninguna información, le hemos escrito al Ministro César Trómpiz, le hemos escrito a la gente de la universidad y nadie nos dice nada. Entonces, nos están afectando nuestro derecho a la educación porque hay mucha gente que quiere seguir estudiando. Y también nos están afectado nuestro derecho al trabajo porque nadie nos contrata sin títulos”.



Gómez quien realizó la denuncia en representación de sus demás compañeros de la corte 2019-2020, exigió repuesta a la solicitud que están planteando.