Docentes en Guárico protestaron contra el acoso laboral que están siendo sometidos

02-10-21.-Gremios docentes protestaron la mañana de este viernes 1 de octubre, ante el supuesto acoso laboral a lo que están siendo sometidos los educadores en el estado Guárico.



Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores en la entidad, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que realizaron esta movilización frente a la sede de la Zona Educativa para hacer un llamado de atención a esa autoridad para que no obligue a los docentes a reincorporarse a la aulas de clase sin las condiciones necesarias de bioseguridad.



“Al fin de protestar y exponer nuestro punto de vista a la forma como se está manejando el inicio del nuevo año escolar y a la serie de traslado inconsulto, que están realizando a través de las redes circuitales”.



De La Rosa expuso que es imposible que a un maestro de aula, por el hecho de que esté enfermo o no haya asistido a sus actividades normales en este inicio , sea puesto a la orden del municipio y sea trasladado a su lugar de origen.



“Se están violando todas las normativas de la ley orgánica de educación, del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Además, se está obligando al personal docentes de los estados y de los municipios a incorporase a los planteles educativo sin ni siquiera saber la cantidad de matrícula que tenemos, las condiciones de los servicios públicos y los planteles llenos de monte”.



Suspensión de sueldo



El gremialista manifestó que en una institución educativa en el municipio Zaraza, le suspendieron el pago de nómina a los docentes por no reincorporase a sus actividades.



“Hay casos muy especiales, algunos directores se han dado el tupé de suspender la mitad de la nómina, como es el caso del Eduardo Delfín Méndez en el municipio Pedro Zaraza. Una cosa que no tiene sentido, primero porque hay un decreto de inamovilidad laboral y segundo porque hay decreto de pandemia, nadie puede obligar al docente a reincorporarse bajo estas condiciones a las aulas de clases”, denunció el gremialista.





