Ex-ministra Oly Millán: Hay que renovar las autoridades universitarias y evitar la extinción de la institucionalidad

25-03-21.-La profesora y exministra señala urgencia de discutir las necesidades del sector “ahora en el presente inmediato, porque las universidades públicas porque no forma parte de la agenda política del gobierno nacional”



Desde la organización Venciendo la Sombra, Oly Millán, economista, investigadora y profesora universitaria (UCV), está trabajando en una nueva iniciativa ciudadana que busca “promover el diálogo intrauniversitario para la creación de una agenda común que permita el rescate de la autonomía y la institucionalidad universitaria del país, todo esto para hacer posible la renovación democrática de las autoridades en la UCV”.



La ex ministra para la Economía Popular en el gobierno del fallecido Hugo Chávez apuntó que “Venciendo la Sombra”, es una nueva iniciativa que está compuesta por estudiantes, egresados y profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que busca entre otros objetivos, estructurar una visión interna al ejercicio académico, que a su vez genere un puente con los agentes externos y el personal jubilado, logrando así el rescate y fortalecimiento de las universidades públicas.



Millán propone como nueva cruzada sociopolítica “la renovación de las autoridades universitarias, para así propiciar el rescate institucional”.



Sobre la base de la realidad país afirmó: “Pareciera que la vida universitaria no forma parte de la agenda de gobierno. Se nota que la institucionalidad docente universitaria no es prioridad”.



“Esto comenzó con un grupo de estudiantes, profesores y egresados, quienes nos comunicamos para tratar las crisis de la universidad. Nos reunimos para ver cómo abordar y entender la problemática de la universidad, desde luego mirando al resto resto de las universidades públicas del país”, explicó la investigadora y docente.



En este mismo sentido puntualizó que esta nueva cruzada se inició “comenzando con una especie de conversatorios con figuras importantes, estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero de la UCV, tocando como punto inicial, la situación actual de la universidad, cómo llegamos a esto y qué universidad nos gustaría tener. Llegamos de alguna manera a la conclusión de que aparte de las diversas carencias que pueden haber vida en la vida universitaria actual, el denominador común que salió fue la no renovación de las autoridades”.



“Sobre el tema de la crítica realidad universitaria del país, el asunto no son tantos las factores externos, sino por qué la universidad no ha reaccionado ante todo eso. La no renovación de las autoridades incide negativamemte, pero también el hecho de que no hay un diálogo en el interior de la institución”, denunció Millán.



-¿Qué garantías tienen las comunidades universitarias cuando se atrevan a ceder paso a la anhelada renovación de las autoridades académicas?



-Sabemos que es una situación que se ha venido complicando y no hay una situación clara de los elementos jurídicos. También está lo político, de alguna manera, y por eso nos planteamos hacer un foro este próximo 26 de marzo con tres figuras importantes, entre ellos Absalón Méndez quien tiene una visión global de la universidad.



Agregó que en medio de la pandemia el gremio universitario considera que hay que comenzar a discutir las necesidades de las universidades públicas en el país, ahora en el presente inmediato, que están prácticamente ante una extinción.



-¿Qué opinión te merece las falencias en el tema de conectividad, para promover la educación a distancia?



-Es parte de la discusión que tenemos, porque el país se está enfrentando no sólo una estructuración crítica del país, sino también a la exclusión y desigualdad socio-económica, el tema de la pandemia sin duda ha generado el quiebre de diversos factores que hacen vida en el sector universitario, y eso también influye en una economía que se ha digitalizado. La educación a distancia es una falsa realidad, el servicio de internet es pésimo y nuestro docente e investigadores se les hace imposible ejercer de forma responsable su ejercicio en medio de esta limitaciones”.



-¿En medio de la realidad país en tiempos de Covid-19 y confinamiento, esta nueva cruzada por el rescate institucional, se han comunicado con las actuales directivas universitaria en la UCV?



-Al inicio de nuestra nueva cruzada tuvimos en estos conversatorios la presencia de una de las autoridades de la UCV y eso es precisamente lo que busca esta iniciativa “Venciendo las Sombras”.



-¿Qué posibilidad hay de que la iniciativa tenga un alcance nacional, para el sector universitario de todo el país?



-Estamos ofreciendo un granito de arena a ese objetivo. Todos los esfuerzos está orientado por el rescate de la institucionalidad universitaria a nivel nacional. Es un espacio plural, diverso y por supuesto estamos abiertos a recibir a quienes se quieran integrar. Somos académicos, demócratas y estamos abiertos a debate con altura universitaria.



Finalmente Millán señala: “Como decía alguien el año pasado: las universidades públicas se están extinguiendo con lentitud y agonía, y no forma parte de la agenda política del gobierno nacional”.

