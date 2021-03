Primer Encuentro de Organizaciones por el Movimiento Estudiantil planteará el debate sobre una educación transformadora

16.03.21 - Venezuela es un país que se caracteriza por los innegables avances en materia educativa bajo el liderazgo de la Revolución Bolivariana. En veintidós años de proyecto político, se logró un alto índice de alfabetización, en la que, gracias a los programas de misiones educativas, muchas y muchos aprendieron a leer, escribir y tener en sus manos un título de bachiller o universitario. Más de 11 millones de estudiantes hoy en día pertenecen a la matrícula escolar entre los niveles básico, medio y superior.

Así, este contexto se ha vislumbrado un abanico de posibilidades educativas, totalmente gratuitas, debido a la inversión social por parte del Estado venezolano, basándose en el principio de rango constitucional que concibe la educación como un derecho humano fundamental por y para la gente.

Sin embargo, ante la crisis, el bloqueo económico y las limitaciones que la pandemia nos impone, son varios los desafíos para garantizar una educación pública de calidad en todos los niveles. Por lo tanto, organizaciones, movimientos sociales e individualidades actualmente plantean la realización de un "1° Encuentro de Organizaciones por el Movimiento Estudiantil de Venezuela", con el objetivo de profundizar el rol de la comunidad estudiantil en marco del contexto histórico que vive el pueblo suramericano.

Para conocer un poco más de cerca esta experiencia, entrevistamos a la joven Nathaly Verástegui, estudiante de Educación, mención Ingles, en la Universidad Experimental Simón Rodríguez de Caracas, ex residente de las Residencias "Livia Gouverneur" y activista de este primer encuentro.

¿En qué contexto surge la idea de realizar un encuentro por el Movimiento Estudiantil en el país?

Desde la organización Por todos los Caminos, hemos visto esta necesidad principalmente porque hay una crisis de la Educación Pública. Una crisis muy grave. Los centros de estudios, ya sean liceos o universidades, no siempre cumplen con las condiciones mínimas para enseñar. Los salarios de los profesores no les alcanzan ni siquiera para el pasaje, los comedores y la infraestructura son demasiado precarios y eso afecta la calidad de la educación. Por otro lado, la democracia participativa y protagónica sigue siendo una de las grandes tareas pendientes dentro de los centros de estudio y para la Revolución. Creemos que la única forma de enfrentar esta crisis es levantando propuestas directamente desde los afectados. O sea, lxs estudiantes, profesores y el cuerpo administrativo de las universidades. Creemos que el Movimiento Estudiantil tiene mucho que decir y aportar en este proceso histórico que vive Venezuela, y su silencio nos parece problemático.

¿Cuáles son los principales objetivos de este espacio de articulación?

En primer lugar, impulsar el debate entre las organizaciones y con la sociedad en su conjunto sobre la educación que queremos y las formas de enfrentar esta crisis. Luego, construir una asamblea coordinadora del movimiento estudiantil que sea capaz de proponer políticas públicas enfocadas en una administración razonable y transparente de los recursos.

Con una perspectiva estudiantil y de joven militante ex residente de la Livia Guverneur, ¿cuáles consideras que son los principales temas a tratar en este primer encuentro?

La experiencia vivida en la residencia estudiantil Livia Gouverneur desde mi adjudicación hasta el desalojo arbitrario que allí hubo me ha servido para replantearme la crisis de la política venezolana en su conjunto, pero principalmente como estudiante, las carencias en cuanto a la educación pública, las penurias que han pasan los y las estudiantes, quienes en esta crisis económica se han visto fuertemente golpeados, pues muchos han tenido que dejar sus estudios para poder trabajar y así poder sobrevivir, y otros que por falta de condiciones materiales se les ha imposibilitado la culminación de sus carreras. También el hecho de no saber qué pasará con ese espacio nos mantiene a la deriva. Las residencias estudiantiles, si bien fueron un gran logro del Movimiento Estudiantil, junto al Comandante Chávez, ya hoy no tenemos a un Chávez que nos guie y nos alerte sobre lo que no debería pasar en un país con miras al socialismo, por lo que la tarea de impulsar la organización popular en todas sus expresiones es un deber tanto individual como colectivo, actualmente se hace necesaria la participación política estudiantil en los centros de estudios y tomar en consideración lo que significa el desfinanciamiento de la educación pública y ahora también sumando las carreras "no productivas" consideradas como son el artes y las humanidades. Por otro lado, el valor del trabajo de lxs profesores, la falta de residencias estudiantiles al servicio de lxs estudiantes y no exclusivamente a lxs miembros de las federaciones ni la partidocracia, pero que, a su vez, trabaje codo a codo junto a las comunidades. Hay muchos puntos a debatir dentro de este encuentro en cuanto a reivindicaciones económicas y políticas, es por esto que uno de los principales temas a tocar debe ser el rol de la educación en un proceso como el que vive Venezuela.

¿Es necesario el Movimiento Estudiantil en este contexto de país? ¿Por qué?

Para que una revolución sea verdadera debe tener una fuerte organización de sus principales elementos sociales: los trabajadores, los campesinos, y como fuerza movilizadora, los estudiantes. Uno de los más graves síntomas de la complejidad de este proceso ha sido la ausencia de estos movimientos como fuerza organizada y con capacidad propositiva. También, entendemos que la crisis de la educación pública es en parte responsabilidad del silencio de las federaciones, Consejos Estudiantiles y organizaciones que hacen vida dentro de las universidades. Son las condiciones materiales de la Educación Pública en Venezuela lo que hace necesario este movimiento.

¿Qué papel tienen los estudiantes en la construcción de un proceso revolucionario?

Es una respuesta bastante compleja, el Movimiento Estudiantil propiamente ha tenido una participación distante en este proceso. Ha sido incapaz de mantener la autonomía política y la radicalidad que ha caracterizado a los movimientos de su tipo en Latinoamérica. Ha sido institucionalizado, por una parte, y por otro lado instrumentalizado por la oposición. Considero que lo más importante para desarrollar un Movimiento Estudiantil de carácter revolucionario es construir sus propias herramientas de lucha, fortalecer la capacidad para proponer sus propias formas de hacer política y de relacionarse con la dirigencia de la revolución. Por otro lado, un Movimiento Estudiantil que tenga verdadera incidencia en el proceso que vive Venezuela debe estar íntimamente ligado al quehacer cotidiano de sus clases populares. Por eso también es importante no sólo discutir la infraestructura y la calidad de la educación pública, sino además pensarse como sujeto de cambio más allá de las salas de clases, relacionándose con los campesinos, trabajadores, pobladores, etc.

En la Revolución Bolivariana. ¿Han cumplido y cumplen un papel protagónico?

Durante la gestión del presidente Chávez, la comunidad estudiantil y la juventud en su conjunto habían tenido un rol protagónico y formado parte de la política en el país, hoy en día, estos en su mayoría han sido cooptados y convertidos en números para las manifestaciones (ya sea para el gobierno o la oposición), han perdido su autonomía y capacidad para pelear por sus reivindicaciones más básicas, como, por ejemplo, el pasaje estudiantil, las residencias, etc., que han sido luchas históricas de los estudiantes en todo el continente. Para cumplir un rol protagónico, el Movimiento Estudiantil debe poner énfasis en la discusión política vigente, entender la sociedad como un conjunto de contradicciones y salir a las calles no sólo como como masa inerte, sino como una fuerza viva, presentando propuestas realizables para solucionar la crisis de la educación que se arrastra desde hace años.

El chavismo en el poder ha saldado deudas estudiantiles, una de ellas es la garantía del derecho a la educación con programas de acceso y construcción de escuelas y universidades en todos los niveles, así como la reducción del analfabetismo.

Actualmente como estudiantes que alguna vez accedimos mediante estos programas, ¿cuáles deudas consideras que siguen siendo estructurales, históricas y que nos marcan desafíos a enfrentar?

Una de las principales tareas pendientes de la Revolución Bolivariana es impulsar el debate sobre el rol que debe cumplir la educación en un proceso de cambio como el que vive Venezuela. No basta con aumentar los cupos y el acceso a la educación si no cambiamos la forma en que concebimos el proceso de aprendizaje y para qué aprendemos. Debemos avanzar -y esa es una tarea de todxs- en la discusión sobre el cómo, por qué y para qué aprendemos, también es importante discutir por una educación no sexista. Y esto no es un asunto de más o menos recursos para estudiar, es un problema político. Revolucionar las aulas, la forma y función de la educación, es también revolucionar la sociedad.

Asimismo, la estudiante venezolana y militante Nathaly Verastegui comenta que este primer encuentro de organizaciones por un movimiento estudiantil tendrá una metodología enfocada en sistematizar un análisis histórico y coyuntural de la educación en Venezuela. También, se propone abrir la discusión sobre un programa permanente de lucha y articulación entre organizaciones e individualidades. Para esto, el objetivo del espacio es crear un Consejo de Renovación Universitaria con carácter asambleario.

La convocatoria es abierta y publica para estudiantes, partidos políticos, organizaciones juveniles e inclusive feministas porque, como afirma Nathaly, también es necesario "comprender y combatir el patriarcado desde el aula y las estructuras educativas".

Están todas, todes y todos invitados a participar a través del siguiente formulario