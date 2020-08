Ministerio de Educación ya elaboró la consulta nacional sobre el retorno a clases

27.08.20 - Ya está elaborada la consulta nacional a los padres, madres y representantes o responsables de los niños, niñas y adolescentes, sobre el posible retorno a clases de los alumnos para el período 2020-2021, propuesto por el jefe de Estado Nicolás Maduro.



Así se conoció a través de un documento acompañado de los logotipos del Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Movimiento Bolivariano de Familia, en cuyo sondeo se formulan cinco preguntas.



1 -: ¿Estaría usted de acuerdo con el inicio de clases en nuestros centros educativos a partir del mes de octubre de 2020? Sí o No.



2.- En su opinión, ¿cuál de las siguientes modalidades es la más acertada?:



a.- Presencial,b.-Distancia y c.- Combinada.



3.- De acuerdo a su opinión, ¿cuáles de las alternativas que se describen a continuación se ajustan a las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes para iniciar el año escolar 2020-2021?



a.-Alternar entre el aprendizaje presencial y a distancia en el hogar.



b.-Desinfección integral de la institución.



c.- Uso permanente de medidas y protocolo de protección y prevención contra el Covid-19.



d.- Ofrecer clases presenciales cada 2 días por grupos de estudiantes.



e.-Priorizar a los estudiantes con dificultades para acceder a estrategias de aprendizaje a distancia.



f.-Distanciamiento físico de 2 metros entre estudiantes.



4.-Como parte de la comunidad educativa, ¿estaría dispuesto a colaborar en las jornadas de limpieza, desinfección y rehabilitación de nuestros planteles educativos, para ofrecerle a nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes, un espacio digno para la educación? Sí o No.



5.-En su opinión, ¿cuál es el mejor momento para que nuestros niños, niñas y jóvenes vuelvan a sus planteles educativos?



a.- Octubre; b.- enero 2021; c.- Otro. Indique



Al final del documento, se solicita que las respuestas sean enviadas al correo de la Dirección General de Comunidades Educativas del Ministerio del Poder Popular para la Educación d.gcomunidadeseducativas@gmail.com.