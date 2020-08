Llamado a clase presencial abre conflicto en sector educativo. "No hay condiciones de bioseguridad"

Credito: EU

26-08-20.-Las condiciones de bioseguridad no están dadas para el reinicio de las clases, ni los docentes tienen capacidad para un retorno presencial por la crisis económica y de servicios que se registra en todo el país.



Jackeline Gil, Secretaria de Organización de Fetraenseñanza en Nueva Esparta, respondió así al anuncio del Ministro de Educación del Gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que más bien la noticia abre las puertas para un conflicto porque a la fecha no han honrado las deudas salariales ni contractuales, de hecho la contratación colectiva está vencida.



“En Nueva Esparta ni en el país están dadas las condiciones para ir a clases pues estamos precisamente en el pico de la pandemia, incluso la región insular está en cuarto lugar de contagio lo cual hace muy riesgosa la situación para los docentes y los alumnos”.



Aseguró que la convocatoria que esperaba el sector era para revisar las tablas salariales y acordar la renovación de su contratación. “El Ministro debe sentarse con la Federación para reconocer las deudas pendientes y actualizar los salarios. Los docentes se están muriendo de hambre y esa es una realidad”, sostiene y detalla que entre los diferentes niveles de clasificación del uno al seis, los profesionales no pasan de dólares, monto inaudito para cualquier persona sostener una familia y mucho menos habiéndose preparado para ejercer una carrera.



Acciones en puertas



Ante la situación, aseguran que como gremio estarán muy atentos a las reflexiones que puedan hacerse desde el Gobierno, y de rehusarse a pagar la deuda y revisar los pagos actuales el camino será el que en otras oportunidades les ha tocado seguir, como el no acatamiento al llamado a clases, y cumplidos los pasos reglamentarios la declaratoria de paro nacional.



Gil insistió en que los sindicatos docentes no están de acuerdo con la apertura de un periodo escolar de manera presencial, y para iniciar online debe también haber una adaptación, y dar a los maestros y a los padres un respaldo importante que permita cumplir con lo que implica el estudio a distancia.



