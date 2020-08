Aumento de matriculas en colegios privados preocupa a atribulados padres, madres y representantes

11 de agosto de 2020.- La educación en Venezuela atraviesa por grandes dificultades. Una de ellas es el cobro de matriculas en los colegios privados. Los aumentos en estos centros educativos con reiterativos, además que han adaptado sus estructuras de costo a divisas o criptoactivos.

Este año la pandemia ha impuesto la virtualidad de la educación, un tema candente y en debate. Sin embargo en los centros privados de educación han aumentado las tarifas bajo la argumentación deben sostener las instituciones, con todo y que la modalidad será a distancia.

Las redes sociales han servido de desahogo para los padres y representantes que esgrimen diversas opiniones sobre el tema del aumento de las matriculas y/o el cobro en divisas. Muchos de ellos opinan que no se deben aumentar las tarifas porque las clases no serán presenciales. Otros argumentan que al haber fijado un monto en divisas y ésta representa la moneda fuerte frente al bolívar, no se debe aumentar el valor en dólares. Otras de las modalidades de los colegios es ofrecer ventajas a quienes paguen en divisas, una manera de promover que el pago se hagan en verdes.

Más allá del debate sobre la mercantilización de la educación, pese a ser un derecho humano y universal, está la otra realidad de los colegios privados en el escenario de aumentos de servicios que se ha venido dando de manera silente como el pago del ABA (Internet) que ha sufrido un incremento aproximado de 500%, el precio del agua que aumentó 19.000% , el servicio de relleno sanitario los impuestos municipales que han aumentado exponencialmente.

Sin embargo, no se habla de lo que verdaderamente sostiene a la educación sea privada o pública, el personal docente, que si bien ha emigrado hacia el sector privado dada las paupérrimas condiciones laborales que ofrece el sector público, los salarios siguen estando muy por debajo del costo de la Canasta Básica, incluso de la alimentaria. Los docentes en los colegios privados ganana en promedio entre 20 y 60 dólares mensuales. En el sector público ganan en promedio entre 4 y 7 dólares por mes. La Canasta Alimentaria tiene un valor de 300$ aproximadamente y la básica se calcula en el doble de la misma.

Mientras, se abre un debate sobre la brecha que existe entre la educación privada y la pública, sobre la exclusión que encierra en si misma la virtualización de la educación y, sobre todo de la calidad profesional de los docentes que laboran en condiciones salariales que no le permiten cubrir tan siquiera un día de alimentación en el sector público y que en el sector privado menos de una semana, pero ambos carecen de beneficios como seguros de hospitalización, cirugía y maternidad o de servicios funerarios, por ejemplo.