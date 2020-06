5JUNIO a las 4:00p.m: ¿Cuáles son los debates ejes centrales del debate educativo hoy?

04 de junio de 2020.- El Grupo de Contacto Internacional, a través de una transmisión en vivo por la plataforma digital Zoom realizará este jueves 04 de junio a las 4:00 p.m. (hora en Venezuela) en la que se tratará el tema: "¿Cuáles son los ejes centrales del debate sobre educación hoy?.

Los ponentes son: Laura García Tuñón, coordinadora del ENDYEP (Encuentro entre docentes y Educadores Populares). Ex dirigente de la UTE, Unión de Trabajadores de la educación y de la CTA, Central de los trabajadores de la Argentina; Telémaco Figueroa (Federaçión de Trabajadores Universitarios de Venezuela). Elisabete Búrigo, profesora da Universidad Federal de Rio Grande del Sur, militante do Andes - Sindicato Nacional de Docentes do educación superior. Andrés Quishpe (Une). Carolina Jimenez (Universidade Nacional de Colombia) y el mexicano Faustino Monterrey (CNTE).



Luis Bonilla-Molina y Luz Palomino serán los moderadores de la transmisión y Zuleika Matamoros realizará la relatoria del debate.



Link para entrar a la reunión por zoom????????

https://us02web.zoom.us/j/85003485678

ID: 850 0348 5678



Por YouTube ????????

https://www.youtube.com/user/DILANCI