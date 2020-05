Sexta semana de clases a distancia cerró con reporte negativo por problemas de Internet

En el transcurso de la cuarentena nacional decretada por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, las clases en todos los niveles se están realizando a distancia con asignaciones enviadas por los profesores a los padres y representantes.

Para Geizaida Mejicano, madre de dos niñas que cursan quinto grado en la Escuela El Ciprés, las primeras tres semanas fueron las más difíciles porque no habían tenido la experiencia de clases desde la casa, luego de la cuarta ya era más fácil poder llevar las actividades.

Para Mejicano, la creatividad y disposición para ayudar a los niños es clave para poder sacar adelante las actividades. Reconoció que la labor de la maestra ha sido fundamental para poder avanzar en su formación.

Resaltó también que Venezuela no está preparada para la educación a distancia por los problemas con Internet y porque no todos cuentan con teléfonos inteligentes o computadora para recibir las asignaciones. Destacó que ha llevado escritas las actividades a otra compañera de sus niñas que no tiene posibilidad de recibirlas directamente de la maestra.

Magali Martínez, tiene a su niño que cursa primer nivel de preescolar estudiando en un colegio privado, y resalta que el aporte de los maestros ha sido fundamental, pero la mayor complicación la tiene cuando le toca hacer investigación por Internet y el envío de las actividades al docente por las deficiencias del servicio.

Martínez coincide con Mejicano en que Venezuela no tiene las condiciones mínimas para que se dé el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes a distancia, no se cuenta con un servicio de Internet adecuado y de calidad.

Por su parte, Dayana Ramírez, docente, en las clases a distancia se pierde frecuentemente la conexión con los muchachos y no se puede saber si están aprendiendo o no, además ni todos los docentes ni todos los estudiantes tienen Internet.

Sin embargo, para los padres y representantes la carga de actividades ha sido muy alta, así lo comentó Mariana Sánchez que atiende desde su casa a sus dos niños en edad escolar. Para ella la situación es un poco más complicada al tener que orientar las actividades escolares de sus hijos que cursan tercero y quinto grado. Afirma que las clases desde el hogar implican investigación y explicación por parte del representante y que muchos, como ella, siguen trabajando desde su hogar y les toca llevar la educación a distancia de sus hijos, las actividades del hogar y el teletrabajo.

Para otros docentes como Justnevile Bastardo, por mucho esfuerzo que hagan los padres y representantes para llevar la educación de sus hijos el proceso no será exitoso porque no tienen las herramientas pedagógicas necesarias.

Destaca que trabajar a distancia ha sido muy difícil y que no hay nada más gratificante y satisfactorio que estar con los niños dentro de aula observando y verificando su avance y que le ha tocado evaluar en base a la observación.

Mientras tanto, El ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, presentó el pasado 21 de abril el cronograma de actividades para la culminación del año escolar 2019-2020 en todos los niveles educativos, destacando que el lunes 13 de abril, después de Semana Santa, inició el tercer momento pedagógico que va del 13 de abril al 30 de junio.